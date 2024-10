Les quatre infos à retenir : mobilisation, météo, rappel de produits et papangue

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 1er octobre 2024 : - Mobilisation à La Réunion : plus de 500 personnes rassemblées à Saint-Denis et Saint-Pierre - Météo France annonce la possible formation d'une tempête tropicale dans les prochains jours - Risque de bris de verre : les bocaux d'achards choux de coco Royal Bourbon rappelés - Un papangue gravement blessé par des braconniers, son pronostic vital est engagé

Mobilisation à La Réunion : plus de 500 personnes rassemblées à Saint-Denis et Saint-Pierre

Ce mardi 1er octobre 2024, l'intersyndicale de La Réunion, à l'exception de la CFDT, se mobilise pour les salaires, les services publics et l'abrogation de la réforme de retraites. Selon les chiffres de la préfecture, ils sont 335 manifestants à Saint-Denis et 260 manifestants à Saint-Pierre. La date de la mobilisation a été choisie pour coïncider d'une part avec la prise de parole du Premier ministre Michel Barnier pour son discours de politique générale. D'autre part avec le début, dans quelques jours, des discussions à l’Assemblée nationale sur le budget 2025.

Météo France annonce la possible formation d'une tempête tropicale dans les prochains jours

Ce mardi 1er octobre 2024, Météo France Réunion annonce la possible formation d'un système dépressionnaire au nord-est de La Réunion, à plus de 2.500 kilomètres. Dans les prochaines 24 à 36 heures, "ce système pourrait continuer de s'intensifier", indiquent les météorologues et "se développer en tempête tropicale". Il ne présente aucune menace pour les terres habitées du bassin.

Risque de bris de verre : les bocaux d'achards choux de coco Royal Bourbon rappelés

Ce mardi 1er octobre 2024, le site Rappel Conso informe du rappel de bocaux d'achards choux de coco de 200 grammes de la marque Royal Bourbon. Et ce, suite à une suspicion de bris de verre. Il s'agit des lots vendus entre le 27 juin et 27 septembre 2024. Les consommateurs sont invités à ne plus consommer et rapporter le produit au point de vente jusqu'au 2 décembre. Le produit sera remboursé.

Un papangue gravement blessé par des braconniers, son pronostic vital est engagé

Un papague gravement blessé par un ou des braconniers et "dans un état de grande détresse" a été confié à la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). Son pronostic vital est engagé, déplore l’association en rappelant que cet oiseau est "strictement protégé par la législation française et européenne".