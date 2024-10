Météo France annonce la possible formation d'une tempête tropicale dans les prochains jours

Ce mardi 1er octobre 2024, Météo France Réunion annonce la possible formation d'un système dépressionnaire au nord-est de La Réunion, à plus de 2.500 kilomètres. Dans les prochaines 24 à 36 heures, "ce système pourrait continuer de s'intensifier", indiquent les météorologues et "se développer en tempête tropicale". Il ne présente aucune menace pour les terres habitées du bassin (Photo : Mtotec)

En effet, une circulation dépressionnaire se trouve sur l'est du bassin, au sud-est de Diego Garcia et montre des signes d'intensification.

"Il existe un risque modéré (probabilité entre 30% et 60%) qu'elle se développe en tempête tropicale d'ici mercredi ou jeudi", prévient Météo France.

En conséquence, le CMRS cyclone de La Réunion démarrera l'émission de bulletins de prévision sur ce système (qui sera le numéro 02-20242025) à partir de ce mardi 1er octobre après-midi.

- Les noms des cyclones de la saison 2024-2025 dévoilés -

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2024/2025 a été dévoilée par plusieurs sites météorologiques. Le premier système qui atteindra au minimum le stade de tempête tropicale modérée, sera baptisé "Ancha".

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

La saison cyclonique 2024-2025 pour le bassin Océan Indien Sud-Ouest commencera le 1er novembre 2024 et se terminera le 31 mai 2025.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique commence le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

Cette année, nous avons 10 systèmes tropicaux nommés dont quatre tempêtes tropicales et six cyclones tropicaux.

Reste maintenant à voir si ces cyclones - s'ils se forment - impacteront La Réunion comme Belal en ce début d'année qui a marqué les esprits.

