Les quatre infos à retenir : Mbappé, budget, CCIR et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 15 octobre 2024 : - Enquête pour viol présumé : le nom de Mbappé cité selon la presse suédoise, le joueur dénonce des "fake news" - Budget 2025 : l'Elysée annonce qu'elle ne demandera pas d'augmentation de sa dotation - CCIR : les acteurs économiques signent une motion contre la fin de l'exonération des charges fiscales - Grand Raid : les moments forts de 2023, avant le top départ de cette année

Enquête pour viol présumé : le nom de Mbappé cité selon la presse suédoise, le joueur dénonce des "fake news"

Kylian Mbappé est visé par une enquête de la police suédoise pour "viol et agression sexuelle" après son passage la semaine dernière à Stockholm, affirmait lundi soir le quotidien Expressen après que la star française a précédemment dénoncé une "fake news".

Budget 2025 : l'Elysée annonce qu'elle ne demandera pas d'augmentation de sa dotation

L'Élysée ne demandera pas une hausse de sa dotation pour 2025, a fait savoir ce mardi la présidence après la polémique suscitée par l'augmentation de son budget de 2,5% prévue dans le projet de loi de finances.

Budget 2025 : les acteurs économiques signent une motion contre la fin de l'exonération des charges fiscales

Ce mardi 15 octobre 2024, étaient réunis au siège de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, les acteurs économiques de l'île représentés par leurs chambres consulaires. Au cœur de leurs discussions, la possible fin de LODEOM dans le projet de loi de finances 2025 – un dispositif permettant l'exonération des charges fiscales, pour les entreprises des Outre-mer. Un projet "inacceptable" pour les entrepreneurs qui, d'une seule et même voix, ont signé une motion de soutien pour la préservation de ce dispositif.

Grand Raid : les moments forts de 2023, avant le top départ de cette année

Nous sommes à deux jours du coup d'envoi du Grand Raid 2024. Au total, 7.300 coureurs sur les lignes de départ des cinq courses. Avant eux, lors de l'édition 2023, ils étaient déjà 7.000 à s'élancer sur les sentiers de La Réunion pour quatre trails : la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes et le Relais Zembrocal. Aurélien Dunand-Pallaz fut le grand gagnant de la Diagonale des Fous, Katie Schide première du podium féminin. Des "folles", des "fous", des têtes d'affiche – parfois malmenées par la chaleur – et des anonymes. L'occasion pour Imaz Press de vous faire revivre en images l'édition 2023 et rendre hommage à ces coureurs, dont certains retentent l'aventure cette année pour se dépasser toujours plus encore. Images