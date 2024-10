Les quatre infos à retenir : maltraitance animale, accident mortel, lissage et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 16 octobre 2024 : - Saint-Benoît : un homme mis en examen et incarcéré pour avoir tué son chien à coups de sabre - Route de Mafate : un motard décède dans un accident - "Lissage brésilien": les autorités alertent sur les produits capillaires contenant de l'acide glyoxylique - Grand Raid : une foule de "folles" et de "fous" pour récupérer leurs dossard à la Ravine Blanche

Saint-Benoît : un homme mis en examen et incarcéré pour avoir tué son chien à coups de sabre

Ce mardi 15 octobre 2024, un habitant de Saint-Benoît a été mis en examen et incarcéré pour "sévices graves et acte de cruauté sur son animal, ayant entraîné la mort". Interpellé et placé en garde à vue le 14 octobre par les gendarmes, il avait été signalé par un témoin le jeudi 10 octobre, l'ayant vu frapper son chien en lui portant des coups de sabre. L'animal est mort sous les coups.

Route de Mafate : un motard décède dans un accident

Un accident est survenu sur la la RD2 Route de Mafate à Saint-Paul ce mercredi 16 octobre 2024. Un motard est malheureusement décédé. La route, fermée à la circulation un temps, est rouverte.

"Lissage brésilien": les autorités alertent sur les produits capillaires contenant de l'acide glyoxylique

Il est déconseillé d'utiliser les produits capillaires dits de "lissage brésilien" contenant de l'acide glyoxylique, ingrédient cosmétique "potentiellement toxique", car ils peuvent causer une insuffisance rénale aigüe, alertent mercredi les autorités, qui expertisent plusieurs cas.

Grand Raid : une foule de "folles" et de "fous" pour récupérer leurs dossard à la Ravine Blanche

Tic, tac…Le compte à rebours est lancé avant le grand départ du Grand Raid 2024. Les traileurs ont rendez-vous ce mercredi 16 octobre 2024 à la Ravine Blanche de Saint-Pierre pour récupérer leur dossard. Pas moins de 7.300 personnes sont attendues, toutes courses confondues. Imaz Press Réunion est en direct, suivez-nous.