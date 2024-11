Les quatre infos à retenir : Marche blanche, Nathalie Boyer, ministre et agriculture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 30 novembre 2024 : - Les Avirons : une marche blanche en hommage aux deux fillettes tuées par leur père - Garde à vue levée pour l'homme suspecté d'avoir tué la Réunionnaise Nathalie Boyer - "Le plan de rattrapage sera déployé" affirme la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq - Pesticides, biodiversité: le gouvernement déroule ses mesures de "simplification"

Les Avirons : une marche blanche en hommage aux deux fillettes tuées par leur père

Ce samedi 30 novembre 2024, les pas étaient lourds et les visages marqués aux Avirons. Une marche blanche a été organisée dans la commune pour rendre hommage aux deux petites victimes de 4 et 7 ans, tuées par leur père. Le départ a été donné sur le parking de l'école Paul Hermann – établissement de la plus grande fille. Le cortège s'est terminé devant la maison des deux fillettes.

Garde à vue levée pour l'homme suspecté d'avoir tué la Réunionnaise Nathalie Boyer

Ce vendredi 29 novembre 2024, le parquet de Nanterre a annoncé que la garde à vue de l'homme suspecté d'avoir assassiné la Réunionnaise Nathalie Boyer a été levée. Âgée de 15 ans, elle avait été retrouvée égorgée en août 1988 à Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Il est également suspecté dans le meurtre de Leila Afif, tuée en 2000 à La Verpillière. L'homme d'une soixantaine d'années sera présenté au juge d'instruction du pôle à Nanterre dans les prochains jours.

"Le plan de rattrapage sera déployé" affirme la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq

Depuis ce vendredi 29 novembre 2024, Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap, est en déplacement à La Réunion. Une visite officielle qui s'achève ce samedi. L'occasion, selon le Gouvernement, de "rappeler l’engagement en faveur des personnes en situation de handicap" et de détailler les mesures mises en œuvre sur l’île.

Pesticides, biodiversité: le gouvernement déroule ses mesures de "simplification"

Gestion des pesticides, armement des agents de l'Office de la biodiversité: la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a annoncé samedi, dans un contexte de grogne agricole, une série de mesures visant à réduire "les boulets" qui pèsent selon elle sur le secteur.