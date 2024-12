Les quatre infos à retenir : Nathalie Boyer, Michel Barnier, Pierre Palmade et cocaïne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 3 décembre 2024 : - Mohammed C. mis en examen pour les meurtres de la Réunionnaise Nathalie Boyer et Laïla Afif - Après le 49.3 : les motions de censure du Nouveau front populaire et du Rassemblement national examinées mercredi soir - Pierre Palmade ne fait pas appel, il est définitivement condamné à deux ans de prison ferme - Cocaïne : une campagne pour alerter la population à l'approche des fêtes

Mohammed C. mis en examen pour les meurtres de la Réunionnaise Nathalie Boyer et Laïla Afif

Interpellé le 25 novembre dernier en Bourgogne, le retraité a été mis en examen et écroué lundi 2 décembre 2024 pour meurtre dans le dossier des disparus de l'Isère. Il est soupçonné d'avoir tué la Réunionnais Nathalie Boyer, 15 ans, en 1988 et Leila Afif, 40 ans, en 2000. Le suspect, qui nie les faits, a été placé en détention, selon une information du Parisien.

Après le 49.3 : les motions de censure du Nouveau front populaire et du Rassemblement national examinées mercredi soir

Les motions de censure déposées par la gauche et le RN contre le gouvernement de Michel Barnier aura lieu mercredi à 19h (heure de La Réunion), selon des sources parlementaires. La motion de censure déposée par le NFP a toutes les chances d'être adoptée puisque le RN a annoncé la soutenir.

Pierre Palmade ne fait pas appel, il est définitivement condamné à deux ans de prison ferme

Pierre Palmade n'a pas fait pas appel de sa condamnation à cinq ans de prison dont deux ferme avec exécution provisoire après le grave accident de la route qu'il a causé en Seine-et-Marne en février 2023. Il avait percuté un véhicule arrivant en face de sa voiture. Trois personnes avaient été grièvement blessées dont une jeune femme qui a perdu le bébé qu'elle attendait.La condamnation de Pierre Palmade est donc désormais définitive. Le procureur de Bordeaux va lui signifier prochainement les modalités de son incarcération

Cocaïne : une campagne pour alerter la population à l'approche des fêtes

Ce mardi 3 décembre 2024, la préfecture de La Réunion, avec l'Agence régionale de santé, lance une vaste campagne de prévention : "La cocaïne laiss pa li trap a ou !". En 2024, plus de 200 personnes ont été admises dans les services d'addictologie de l'île pour consommation de cocaïne, soit une augmentation de 20% en trois ans. Il est également constaté une hausse de 85 % des saisies de cocaïne entre 2022 et 2024.