Les quatre infos à retenir : Région Réunion, David Iva, Samuel Paty et requins

Emplois familiaux présumés : les locaux de la Région Réunion perquisitionnés

Ce mardi 10 décembre 2024, les locaux de la Région Réunion à Saint-Denis ont été perquisitionnés dans le cadre d'une enquête sur des emplois familiaux présumés, informe le site Zinfos 974. La procureure de la République ayant saisi le juge d'instruction pour discrimination à l'embauche. Les plaignants affirment que leurs contrats de travail n'ont pas été renouvelés au profit de proches d'élus de la majorité régionale. L'affaire avait été révélée par le Journal de l'île.

Afrique du Sud : le danseur David Iva apprend à danser le maloya aux zoulous

Du 2 au 8 décembre 2024, David Iva, danseur professionnel reconnu à La Réunion, a sauté la mer pour se rendre en Afrique du Sud. Lors de ce voyage, l'artiste a rencontré plusieurs membres du peuple des zoulous. Des personnes avec lesquelles il a échangé quelque pas de danse traditionnelle et auxquelles surtout, il a appris à danser le maloya.

Assassinat de Samuel Paty : le Réunionnais Louqmane Ingar, 22 ans, ne se sent responsable de rien

En contact sur les réseaux sociaux avec Abdoullakh Anzorov, l'assassin du professeur Samuel Paty, deux des accusés de la "jihadosphère" ont rejeté mercredi devant la cour d'assises spéciale de Paris toute responsabilité dans cet assassinat. Parmi ces accusés, le Réunionnais Louqmane Ingar, 22 ans, ne se sent responsable de rien. Il encourt 30 ans de réclusion criminelle.

Nouveau dispositif contre les requins : la Water Patrol assurée d'être reprise, les Vigies toujours dans l'attente

Le comité d'administration du Centre sécurité requin (CSR) doit se réunir ce jeudi soir 12 décembre 2024. Les retards et l'absence d'information au sujet de la fusion entre la Water Patrol et les Vigies requin devraient figurer à l'ordre du jour. Et pour cause, les deux entités disaient être "dans le flou", sans retour de la part de l'État et du CSR. Dans un mail adressé par le Centre sécurité requin à un certain nombre de ses interlocuteurs et dont Imaz Press a pris connaissance, il est indiqué que la Water Patrol sera transférée à l'association Ressac (Réseau d'éducation et de sauvetage pour la sécurité des activités côtières) pour le 1er avril 2025.