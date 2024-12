Nouveau dispositif contre les requins : la Water Patrol assurée d'être reprise, les Vigies toujours dans l'attente

Le comité d'administration du Centre sécurité requin (CSR) doit se réunir ce jeudi soir 12 décembre 2024. Les retards et l'absence d'information au sujet de la fusion entre la Water Patrol et les Vigies requin devraient figurer à l'ordre du jour. Et pour cause, les deux entités disaient être "dans le flou", sans retour de la part de l'État et du CSR. Dans un mail adressé par le Centre sécurité requin à un certain nombre de ses interlocuteurs et dont Imaz Press a pris connaissance, il est indiqué que la Water Patrol sera transférée à l'association Ressac (Réseau d'éducation et de sauvetage pour la sécurité des activités côtières) pour le 1er avril 2025 (Photo : www.imazpress.com)

Pas d'informations pour les entités, c'est ce que déplorait à Imas Press Thierry Martineau, président de la ligue de surf.

"Je ne sais pas s'ils seront au chômage technique, au chômage économique, s'ils seront repris sous les mêmes conditions, je n'ai pas de réponse", ajoutait Thierry Martineau.

De plus, le président de la ligue déplore un deux poids deux mesures entre les différentes entités. Dans un mail dont Imaz Press a eu connaissance, "il est indiqué que tout le personnel de la Water Patrol sera transféré vers Ressac pour le 1er avril 2025". Quid des Vigies ?

Dans ce mail il est également noté que la DMSOI (Direction de la mer sud Océan indien) a "validé l'affectation des crédits vers le club de surf Leu Tropical Surf Team (LTST) pour le premier semestre 2025.

Une subvention qu'avait demandé la Water Patrol "pour assurer les frais de fonctionnement jusqu'à l'hypothétique fusion", indiquait Alain Courtois son directeur de mission à Imaz Press.

"Ce laps de temps permettra de respecter le délai administratif et juridique de 90 jours et de préparer le transfert de la Water Patrol vers Ressac au 1er avril 2025 si la procédure est finalisée", ajoute le CSR dans son courrier.

Interrogée, la ligue de surf a également fait une demande de subvention 2025 depuis le 23 octobre 2024, "dans le souci de continuité d’activité de sécurisation au cas où il ne serait pas prêt au 2 janvier", précisait Thierry Martineau.

Une demande restée lettre morte.

- La Water Patrol reprise en totalité pour le projet de fusion -

Dans ce mail également, le Centre sécurité requin explique que "tout le personnel de la Water Patrol sera transféré vers Ressac" et que la nouvelle entité sera "accompagnée sur la construction du budget et des formalités administratives".

S'il est précisé que selon toute vraisemblance, le transfert devrait se faire au 1er avril 2025, contrairement au 2 janvier comme l'avait annoncé le sous-préfet de Saint-Paul, le préfecture a indiqué à Imaz Press que "les discussions sont encore en cours avec les différentes structures".

Interrogés, les pouvoirs publics ont indiqué à Imaz Press "un audit est en cours au sein des Vigies requins renforcées et de la Water-patrol pour s'assurer dans quelles conditions la nouvelle structure pourrait reprendre les dispositifs existants".

- Vigies et Water Patrol liées par l'État contre les requins -

Le 13 septembre 2024, le sous-préfet de Saint-Paul, Philippe Malizard, a annoncé la création de l'association Ressac.

Une association dont la mission annoncée est de fusionner les Vigies requins renforcées et la Water Patrol face au risque requin. Et a vocation de "coordonner la mise en œuvre des déploiements opérationnels", indiquait le sous-préfet.

À La Réunion, les vigies assurent comme mission la sécurisation des surfeurs, des compétitions, débutants comme confirmés et des écoles. "C'est un dispositif de sécurité regard sous l’eau où se trouvent des vigies immergées qui quadrillent une zone", explique Thierry Martineau.

À la différence, la Water Patrol se trouve sur des jets ski. Les surfeurs entourés ont l'obligation d'être équipé d'une EPI (équipement de protection individuel). Au total, ils sont 12 pilotes secouristes et deux responsables. Leur mission, "la sécurisation des activités de surf pour réduire le risque requin", indique Alain Courtois.

