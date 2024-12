Les quatre infos à retenir : Mahé La Bourdonnais, Chido, chikungunya et François Bayrou

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 13 décembre 2024 : - Saint-Denis : trois mineurs interpellés pour l'incendie au réfectoire du collège Mahé Labourdonnais - Mayotte face à la menace d’une catastrophe humanitaire sans précédent - Chikungunya : 44 cas confirmés à La Réunion, le virus poursuit sa circulation - François Bayrou nommé Premier ministre

Saint-Denis : trois mineurs interpellés pour l'incendie au réfectoire du collège Mahé Labourdonnais

Ce jeudi 12 décembre 2024, trois mineurs dont des collégiens âgés de 14 et 16 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l'incendie du collège Mahé La Bourdonnais à Saint-Denis. Le 21 novembre, dans la soirée, les flammes avaient ravagé le réfectoire. Un incident qui a provoqué d'importants dégâts. Ils seront déférés ce vendredi.

Mayotte face à la menace d’une catastrophe humanitaire sans précédent

Alors que le cyclone intense Chido menace Mayotte, les autorités et les habitants s’inquiètent d’une potentielle catastrophe humanitaire. Le sénateur Saïd Omar Oili et Mahamoud Azihary, ancien directeur de la Société immobilière de Mayotte (SIM), et auteur de l'ouvrage "Mayotte en sous-France", alertent sur les risques liés aux infrastructures précaires et au manque de préparation du territoire.

Chikungunya : 44 cas confirmés à La Réunion, le virus poursuit sa circulation

Depuis le 23 août 2024, 44 cas de chikungunya ont été confirmés à La Réunion. Les cas sont répartis en 3 regroupements de cas (foyers) actifs à l'Hermitage (10 cas), à L’Étang-Salé les hauts (20 cas) et à Grand Bassin (3 cas). Trois cas isolés ont également été signalés sans qu’un lien ait pu être fait avec un foyer connu. La circulation du chikungunya s’intensifie sur le territoire, singulièrement dans le foyer d’Etang Salé.

François Bayrou nommé Premier ministre

Fin du suspens : c'est finalement François Bayrou qui est nommé Premier ministre ce vendredi 13 décembre 2024. Cette nomination intervient neuf jours après la censure du gouvernement de Michel Barnier.