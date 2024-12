Les quatre infos à retenir : Macron, chikungunya, Olivier Hoarau et Paul Watson

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 17 décembre 2024 : - Mayotte : sauf changement de dernière minute, Emmanuel Macron est attendu sur place jeudi matin - Chikungunya : 53 cas confirmés, la circulation du virus s’intensifie sur le territoire - Cap Sacré-Cœur : Olivier Hoarau condamné à 15 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité - Paul Watson libéré après le refus du Danemark de l'extrader vers le Japon

Actuellement en déplacement à Lyon, chef de l'État a annoncé qu'il se rendra à Mayotte "dans quelques heures". Selon nos informations, et sauf modification de dernière minute, Emmanuel Macron s’envolera mercredi dans la journée, pour une arrivée prévu jeudi matin à Mayotte. En attendant, la solidarité nationale continue de s'organiser ce mardi 17 décembre 2024 à Mayotte, après le passage du cyclone dévastateur et meurtrier Chido. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'instauration d'un couvre-feu à Mayotte de 22h (23 heures - heure Réunion) à 4 h (5 heures - heure Réunion) du matin à compter de mardi soir. Emmanuel Macron et François Bayrou ont eux annoncé qu'ils se rendront dans l'archipel "dans les prochains jours". Le dernier bilan fait état de 21 morts et 45 blessés en urgence absolue.

Depuis le 23 août 2024, ce sont 53 cas confirmés de chikungunya autochtones qui ont été signalés à La Réunion. L'ensemble des cas ont été confirmés par le CNR associé des Arboviroses-CHU La Réunion. Ces cas sont répartis entre quatre foyers actifs : L’Hermitage (10 cas), l’Étang-Salé (26 cas), Grand Bassin (3 cas) et un nouveau foyer à la Ligne des 400 (limite St Pierre/Le Tampon) qui compte 3 cas. Trois cas isolés ont également été signalés sans qu’un lien ait pu être fait avec un foyer connu.

Ce mardi 17 décembre 2024, le maire du Port, Olivier Hoarau, avait rendez-vous devant le tribunal dans le cadre de l'affaire de corruption présumée du Cap Sacré Coeur. Le tribunal a rendu son jugement. Il condamne le maire du Port, Olivier Hoarau à 15 mois de prison avec sursis, 50.000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Le parquet avait requis à l'encontre de l'élu ans de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 80.000 euros d'amende. Son avocat a annoncé faire appel.

Paul Watson a retrouvé la liberté mardi après le rejet par le Danemark de la demande d'extradition du Japon, le militant écologiste jugeant que sa détention a permis d'attirer l'attention sur "l'illégalité" de la chasse à la baleine.