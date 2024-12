Mayotte : un couvre-feu instauré sur l'archipel de 22h à 4h du matin à partir de mardi soir

Interrogé par la presse dans les salons de la préfecture de La Réunion, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau n'a pu que constater que Mayotte est "totalement dévastée".

"L'habitat précaire, il n'y a plus rien. L'habitat moins précaire a beaucoup souffert", a-t-il déclaré.

Arrivé ce lundi 16 décembre 2024 dans la matinée, c'est accompagné de François-Noël Buffet – ministre démissionnaire des Outre-mer et Thani Mohamed Soilihi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de la Francophonie et des Partenariats internationaux – que Bruno Retailleau a atterri à Mayotte.

En direct de son siège municipal de Pau, le Premier ministre fraîchement nommé, François Bayrou, a lui indiqué que "la situation à Mayotte est extrêmement préoccupante".

De plus, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé dans une publication sur X : "je me rendrai à Mayotte dans les prochains jours en soutien à nos concitoyens, aux fonctionnaires et aux forces de secours mobilisés".

Ce soir, à l’occasion de la réunion de la cellule interministérielle de crise, je me suis assuré que l’ensemble des mesures d’urgence pour venir en aide aux habitants de Mayotte soient prises et que la continuité de l’État puisse être assurée.



Dans sa publication, le chef de l'État Emmanuel Macron annonce qu'un deuil national va être décrété en hommage aux victimes à Mayotte, "face à cette tragédie qui bouleverse chacun de nous".

- Incapable de chiffrer les victimes du cyclone Chido -

"Ne me demandez pas de bilan', a très vite lancé le ministre de l'Intérieur en conférence de presse lundi soir.

"Une mission a été décidée et une cellule de crise sera activée pour qu'on puisse commencer à faire un recensement dès lors que les routes auront été dégagées."

Le ministre l'a dit, "il va falloir des jours et des jours pour avoir un bilan des victimes". Il le sait, s'il n'y a pas de bilan à ce stade, "le bilan se lourd, trop lourd".

Un décompte qui s'avère d'ores et déjà complexe alors qu'à Mayotte, selon les rites de l'islam, les défunts sont enterrés dans les 24 heures suivant leur décès.

Les secouristes eux, s'attendent à trouver de nombreuses victimes dans les décombres des bidonvilles très peuplés, notamment dans les hauteurs de Mamoudzou.

Des immigrés n’avaient pas rejoint les abris prévus par la préfecture "en pensant que ce serait un piège"

- Des renforts supplémentaires dans une île coupée de tout -

Alors que les renforts sur place s'attèlent à nettoyer les décombres et prendre en charge les victimes, près de 800 personnels de la sécurité civile devraient être envoyés en renfort pour participer à des opérations de sauvetage, déblaiement, soutien sanitaire et logistique, a déclaré sur X la porte-parole du ministère de l’intérieur, Camille Chaize.

"Mille six cents policiers et gendarmes sont mobilisés sur le terrain : protection des populations, sécurisation des axes…", a-t-elle également ajouté.

À #Mayotte, tous les moyens sont mobilisés pour répondre aux besoins urgents de la population.

➡️ Près de 800 personnels de la @SecCivileFrance devraient être envoyés en renfort : opérations de sauvetage, déblaiement, soutien sanitaire & logistique…

À compter de ce mardi 17 décembre, sept rotations puis huit avec un Dash supplémentaire seront effectuées. Un deuxième A400 M arrivera la semaine prochaine pour permettre entre 8 et 10 vols par jour.

Viendront en renfort, "des techniciens, gendarmes, médecins et pompiers", indique Patrice Latron, préfet de zone et préfet de La Réunion.

"Chaque jour 20 tonnes d’eau et de nourriture partiront pour Mayotte", ajoute-t-il. Entre "100 et 150 conteneurs dont 30 d’eau vont partir par navire".

Le ministre de l'Intérieur affirme que la priorité de l'État est de remettre en état les infrastructures et les hébergements sur l'île, fortement touchés par le passage du cyclone. "On est encore dans l'urgence, mais il faut très vite se projeter dans la reconstruction", lance Bruno Retailleau.

- Chido a foncé sur Mayotte -

Avec des rafales de vent à plus de 220 km/h, le cyclone Chido - le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans - a ravagé samedi cet archipel où environ un tiers de la population vit dans de l'habitat précaire, totalement détruit.

Mayotte s'est retrouvé avec un cyclone qui lui fonçait "droit dessus", explique Sébastien Langlade, météorologues à Météo France Réunion.

"On s'est retrouvé dans ce cas de figure très rare, mais pas complètement inédit non plus, d'avoir un cyclone qui se déplaçait d'Est en Ouest et qui a eu une petite inflexion de trajectoire vers le nord en milieu de semaine dernière, qui lui a permis de contourner Madagascar par le Nord. Et donc Mayotte s'est retrouvé dans une configuration extrêmement défavorable avec ce cyclone mature qui lui fonçait droit dessus", a-t-il ajouté.

