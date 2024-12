Cyclone Chido : près de 200 personnes envoyées en renfort à Mayotte

Ce mardi 17 décembre 2024 - comme l'avait annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'un point presse - les liaisons aériennes entre La Réunion et Mayotte sont renforcées. La compagnie aérienne Air Austral a affrété l'un de ses avions pour acheminer les renforts de la sécurité civile et la gendarmerie et l’envoi de matériels. Près de 200 gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers décollent ce jour dans le cadre du pont aérien qui doit permettre la projection de 800 personnes d'ici la fin de semaine. (Photo : rb/www.imazpress.com)

À compter de ce mardi 17 décembre, sept rotations puis huit avec un Dash supplémentaire seront effectuées quotidiennement entre La Réunion et Mayotte. Un deuxième A400 M arrivera la semaine prochaine pour permettre entre 8 et 10 vols par jour. Ce matin, le ministre des outre-mer François-Noël Buffet était à l'aéroport de Roland Garros pour saluer les renforts prêts à décoller grâce à un avion Air Austral.

À bord ce matin, 35 gendarmes de La Réunion. 65 autres partiront demain matin dont 40 réservistes. Ils passeront au moins noël et le jour de l'an à Mayotte. Également à bord du vol Air Austral, 34 militaires de la sécurité civile, 22 gendarmes de métropole, 3 personnels de EDF et 6 policiers aux frontières de la police nationale. Tous sont arrivés de métropole ce matin.

Ce sont environ 160 personnes ainsi que 3 à 4 tonnes de fret qui étaient en transit entre les deux îles aujourd'hui. Une deuxième rotation est prévue en fin d'après-midi pour acheminer personnels et matériels. "On a besoin de positif, on a besoin d'espoir, on est dans l'action, dans l'assistance auprès de nos compatriotes mahorais", a confié François-Noël Buffet. Regardez :

- Des renforts supplémentaires dans une île coupée de tout -

Pour cela, les compagnies Corsair, Ewa Air et Air Austral sont pleinement mobilisées. Hugues Marchessaux, le directeur d'Air Austral était présent ce matin pour assurer de l'engagement "plein et entier" de la compagnie réunionnaise dans l'effort collectif pour venir en aide à Mayotte. "Aujourd'hui on se sent tous mahorais", a-t'il notamment lancé. Écoutez :

Alors que les renforts sur place s'attèlent à nettoyer les décombres et prendre en charge les victimes, près de 800 personnels de la sécurité civile devraient être envoyés en renfort d'ici la fin de semaine pour participer à des opérations de sauvetage, déblaiement, soutien sanitaire et logistique, a déclaré sur X la porte-parole du ministère de l’intérieur, Camille Chaize.

"Mille six cents policiers et gendarmes sont mobilisés sur le terrain : protection des populations, sécurisation des axes…", a-t-elle également ajouté.

Le ministre de l'Intérieur affirme que la priorité de l'État est de remettre en état les infrastructures et les hébergements sur l'île, fortement touchés par le passage du cyclone. "On est encore dans l'urgence, mais il faut très vite se projeter dans la reconstruction", lance Bruno Retailleau.

