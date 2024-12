Chido : plusieurs centaines de personnes auraient été tuées, les secours s'activent dans un "décor apocalyptique"

Le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, estime que le passage du cyclone Chido a fait "certainement plusieurs centaines" de morts. Un bilan provisoire, donné ce dimanche matin, faisait état de 14 morts. Les secours s'activent toujours ce dimanche dans le "décor apocalyptique" du département le plus pauvre de France, où l'habitat précaire a été entièrement détruit. Les renforts en provenance de l'Hexagone font escale à La Réunion avant de se diriger vers Mayotte (Photo Kwézi Télé)

Débris de tôle ondulée, de planches, d’arbres abattus: au lendemain du passage du cyclone Chido qui a ravagé Mayotte et fait au moins 14 morts, des secours acheminés par un pont aérien ont commencé à arriver dimanche dans le "décor apocalyptique" du département le plus pauvre de France.

Mais "le bilan humain est très délicat à consolider", a prévenu dans l’après-midi le ministère de l’Intérieur. Les autorités craignent qu’il "soit lourd", comme l’a dit dès samedi soir le ministre de l’Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau.

D'après le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila interrogé par l'AFP, neuf personnes blessées ont été prises en charge au Centre hospitalier de Mayotte (CHM) en urgence absolue, et 246 en urgence relative.

Ce bilan a donc été revu très nettement à la hausse avec l'annonce du préfet redoutant des centaines de morts

- Le cyclone Chido est le plus intense à fapper Mayotte -

Avec des rafales observées à plus de 220 km/h, le cyclone Chido est le plus intense à frapper Mayotte depuis plus de 90 ans, selon Météo France.

Des vents d'une extrême violence ont ravagé l'archipel avec des poteaux électriques à terre, des arbres déracinés et des toits ou cloisons en tôle envolés dans un territoire où l'habitat précaire concerne au moins un tiers de la population.



"L’hôpital est touché, les écoles sont touchées. Des maisons sont totalement dévastées. Le phénomène n’a rien épargné sur son passage " a décrit Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila.

- La Réunion mobilisée -

Tête de proue d’un pont aérien et maritime organisé depuis La Réunion, distant de 1.400 km à vol d’oiseau, le premier avion de la sécurité civile depuis le passage du cyclone a atterri dimanche à Mayotte à 14h30 locales (15h30 heure de La Réunion), transportant du matériel de secours et des personnels médicaux.

Pour coordonner l’action des secours, le préfet de La Réunion, en charge de la zone de défense et de sécurité du sud de l’océan Indien, a tenu dimanche matin une réunion de gestion de crise.

En fin de journée dimanche, Patrice Latron a accueilli l'avion du ministère des Armées, en escale à La Réunion avant de se rendre à Mayotte dès ce lundi.

A Mayotte, "le préfet (de Mayotte ; ndlr) est à la manoeuvre pour maintenir l'ordre public et assurer l'approvisionnement, le retour de l'eau courante, et dans un deuxième temps la reconstruction", a noté Patrice Latron.

- Évacuations sanitaires vers La Réunion -

Interrogé par la presse sur de possibles évacuation sanitaires de blessés et de malades vers La Réunion, il a déclaré "l'hôpital de Mayotte est en partie détruit, dans les sujets que nous traitons avec l'ARS (Agence régionale de santé -ndlr) et le préfet de Mayotte, il y a des rapatriements sanitaires sur La Réunion et éventuellement sur la Métropole dans un deuxième temps".

Lire aussi - La préfecture et l'ARS envisagent des évacuations sanitaires de Mayotte vers La Réunion

- La crainte que l'hôpital de Mayotte ne puisse accueillir et soigner -

Le centre hospitalier de Mamoudzou, la capitale, a en effet vu ses "toitures arrachées" et ses services "inondés", en particulier celui des urgences. Ousseni Balahachi, infirmier à la retraite, cité par l'AFP, craint que l’hôpital, qui manque "cruellement de personnel", ne puisse "accueillir et soigner dans de bonnes conditions" les blessés.

"La contribution à l'effort interministériel des Armées sur cette phase de post-crise est extrêmement forte", a noté à cette occasion Jean-Marc Giraud, commandant supérieur des FAZSOI.

"Nous pouvons acheminer les besoins essentiels, mais également participer à la remise en service des fonctions essentielles de l'Etat, via le point d'appui stratégique de La Réunion", souligne. 80 tonnes de matériel sont en route pour Mayotte via la Marine nationale."Nous accueillerons aussi de manière temporaire les renforts à destination de Mayotte."

L'une des priorités aujourd'hui est de rétablir les vols commerciaux à Mayotte, afin de faciliter l'acheminement des aides.

- L’habitat précaire "entièrement détruit" -

Des cases ont été anéanties, des toits de tôle ondulée se sont envolés, des poteaux électriques sont tombés à terre, des arbres et bambous ont été brisés... La plupart des routes sont impraticables, les communications extrêmement difficiles.



L’habitat précaire, qui concerne environ un tiers de la population de l’archipel estimée à 320.000 habitants, est "entièrement détruit" et de nombreuses installations de service public ont été détruites ou endommagées, obligeant les autorités à fonctionner dans des conditions dégradées, selon le ministère de l’Intérieur.

#Chido ????️ Soutien aux Mahorais et à nos camarades mobilisés à #Mayotte. Des renforts de gendarmes seront déployés sur place pour appuyer les équipes engagées. pic.twitter.com/iiDAjcgprU — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) December 15, 2024



- "Un décor apocalyptique".

Ibrahim, un habitant de Mayotte joint par l’AFP, a tenté de rejoindre l’ouest de l’île principale dimanche matin en déblayant les axes au fur et à mesure dans "un décor apocalyptique". "Seules quelques maisons en dur on tenu. Il ne reste rien des bidonvilles", a-t-il rapporté.



Nombre d’immigrés sans papiers habitant les bidonvilles n’avaient pas rejoint les abris prévus par la préfecture, "en pensant que ce serait un piège qu’on leur tendait (...) pour les ramasser et les conduire hors des frontières", a expliqué à l’AFP Ousseni Balahachi, infirmier à la retraite et secrétaire départemental CFDT.



"Ces gens-là sont restés jusqu’à la dernière minute. Quand ils ont vu l’intensité du phénomène ils ont commencé à paniquer, à chercher où se réfugier. Mais c’était déjà trop tard, les tôles commençaient à s’envoler", a-t-il regretté.

- Le pape soutient "par l’esprit" les victimes de la "tragédie" à Mayotte-

Environ 100.000 personnes logeant dans des "habitations non solides", notamment dans des cases en tôle, ont été identifiées par les autorités pour être mises à l’abri dans plus de 70 centres d’hébergement d’urgence.



Les remontées d’informations sont pour l’heure très parcellaires avec une population confinée chez elle, en état de sidération, privée d’eau et d’électricité, a fait valoir à l’AFP une source proche du dossier.



Dans ce contexte chaotique, le décompte des victimes est encore compliqué par la tradition musulmane d’une grande partie de la population mahoraise, qui devrait enterrer ses morts dans la journée conformément aux préceptes de l’islam avant qu’ils ne puissent être comptabilisés, a indiqué le ministère de l’Intérieur.



En visite en Corse dimanche, le pape François a dit soutenir "par l’esprit" les victimes de cette "tragédie", à l’issue de la prière de l’Angélus à la cathédrale d’Ajaccio.



Plus de 160 militaires de la sécurité civile et sapeurs-pompiers de l’Hexagone vont venir renforcer les 110 pré-positionnés dans l’archipel depuis vendredi. Des rotations aériennes et maritimes sont opérationnelles depuis dimanche pour acheminer des personnels médicaux et du matériel.



La députée de Mayotte Estelle Youssouffa (Liot) a appelé sur X l’Etat à déclarer l’état d’urgence pour "protéger personnes et biens".



Poursuivant sa course, le cyclone tropical Chido a frappé le nord du Mozambique dimanche matin. Seuls des dégâts mineurs ont été recensés dans les îles des Comores voisines, sans faire de mort.

Lire aussi - Le cyclone Chido frappe le Mozambique après avoir semé la désolation à Mayotte

Retrouvez ici notre direct de dimanche

www.imazpress.com avec l'AFP