Mayotte : un deuil national décrété, Emmanuel Macron et François Bayrou prochainement dans l'île

Ce lundi 16 décembre 2024, trois jours après que le cyclone Chido ait frappé l'île de Mayotte, faisant des dégâts considérables, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé se rendre prochainement dans l'archipel, tout comme son Premier ministre, François Bayrou (Photo : AFP)

Le chef de l'État a annoncé ce lundi soir sur X qu’il se rendra à Mayotte "dans les prochains jours".

Ce soir, à l’occasion de la réunion de la cellule interministérielle de crise, je me suis assuré que l’ensemble des mesures d’urgence pour venir en aide aux habitants de Mayotte soient prises et que la continuité de l’État puisse être assurée.



Je me rendrai à Mayotte…