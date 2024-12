Les quatre infos à retenir : enfant rapatrié, météo, Mayotte et 20 desanm

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 20 décembre 2024 : - Saint-Pierre : un enfant rapatrié à La Réunion pour des soins urgents grâce à un élan de solidarité - Vers un retour des pluies et une activité cyclonique en hausse début 2025 - Mayotte : Emmanuel Macron quitte l'île après une réunion de crise et une visite dans une zone enclavée - Saint-Denis : Réunionnais et Réunionnaises défilent pour la liberté

Saint-Pierre : un enfant rapatrié à La Réunion pour des soins urgents grâce à un élan de solidarité

Diagnostiqué d’un cancer invasif en l’espace de quelques jours, un petit garçon nommé Aslam, 4 ans, a été transféré d’urgence de Madagascar à La Réunion pour recevoir un traitement adapté. Ce rapatriement sanitaire a été rendu possible grâce à une mobilisation collective impliquant la famille, les collègues de son père, et les autorités locales et diplomatiques.

Vers un retour des pluies et une activité cyclonique en hausse début 2025

Après une fin d’année marquée par des conditions exceptionnellement sèches à La Réunion, les premières pluies et orages de la saison sont attendus d’ici janvier. L’activité cyclonique pourrait également s’intensifier sur l’ensemble du sud-ouest de l’océan Indien.

Mayotte : Emmanuel Macron quitte l'île après une réunion de crise et une visite dans une zone enclavée

La préfecture de Mayotte a annoncé que l'état de catastrophe naturelle a été décrété pour les 17 communes de l'île. Bruno Retailleau a annoncé que "l’eau sera raccordée ce soir sur la quasi-totalité du territoire". Emmanuel Macron a lui quitté Mayotte après une réunion de crise et une visite dans une zone enclavée. Sur place, le Président a réfuté les accusations de "démission" de l’État et a annoncé vouloir "rebâtir" Mayotte avec de nouveaux "critères" et appelé aussi à "renforcer la lutte contre l'immigration clandestine.

Saint-Denis : Réunionnais et Réunionnaises défilent pour la liberté

Ce vendredi 20 décembre 2024, La Réunion commémore l'abolition de l'esclavage, 176 ans après. Kaf, Malbar, Malgash, Maoré, Shinoi, Yab, Zarab, Zorey, toute l'île est en fête. Des célébrations et des festivités ont lieu dans tout le département pour célébrer la liberté acquise.