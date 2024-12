Les quatre infos à retenir : deuil national, vacances, Dimitri Payet et sécheresse

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 23 décembre 2024 : - Mayotte dévastée par Chido : jour de deuil national à La Réunion et dans l'Hexagone - Pendant les vacances, ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu et protéger la biodiversité - Dimitri Payet mobilisé avec la Banque alimentaire pour venir en aide à Mayotte - Eau : des mesures de vigilance et de restrictions temporaires décidées dans 14 communes

Mayotte dévastée par Chido : jour de deuil national à La Réunion

Ce lundi 23 décembre 2024 à 11 heures (heure de l'Hegaxone), les Français sont invités à se recueillir lors d’une minute de silence à l’occasion de la journée de deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. À La Réunion, les drapeaux seront en berne et un rassemblement est prévu dans toutes les administrations territoriales.

Pendant les vacances, ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu et protéger la biodiversité

Les vacances débutent à La Réunion. Cette période est l’occasion pour les passionné(e)s de randonnée de (re)découvrir les sentiers de La Réunion et pour les pique-niqueurs de profiter des aires d’accueil en forêt. Toutefois, l'Office national des forêts tient à rappeler quelques conseils pour profiter en toute sécurité, éviter les incendies et protéger notre biodiversité.

Dimitri Payet mobilisé avec la Banque alimentaire pour venir en aide à Mayotte

Le samedi 14 décembre 2024, Mayotte a été frappée de plein fouets par le cyclone Chido. Touché par la situation critique, le footballeur réunionnais Dimitri Payet se mobilise au côté de la Banque alimentaire des Mascareignes en faveur des sinistrés mahorais.

Eau : des mesures de vigilance et de restrictions temporaires décidées dans 14 communes

Alors que la sécheresse s'attarde à La Réunion, les coupures se multiplient dans les communes de l'île. Dans ce contexte, le préfet a pris un arrêté ce lundi 23 décembre 2024 désignant les communes dans lesquelles l’usage de l’eau doit faire l’objet de mesures de vigilance ou de restrictions temporaires : Bras-Panon, la Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Salazie, Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, La Possession, Le Port, les Avirons, Saint-Paul, L'Etang-Salé et Cilaos.