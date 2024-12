Pendant les vacances, ayons les bons réflexes pour éviter les départs de feu et protéger la biodiversité

Les vacances débutent à La Réunion. Cette période est l’occasion pour les passionné(e)s de randonnée de (re)découvrir les sentiers de La Réunion et pour les pique-niqueurs de profiter des aires d’accueil en forêt. Toutefois, l'Office national des forêts tient à rappeler quelques conseils pour profiter en toute sécurité, éviter les incendies et protéger notre biodiversité (Photo : www.imazpress.com)

Durant les grandes vacances scolaires, les sentiers de randonnée et les aires d’accueil en forêt sont d’autant plus fréquentés par les familles, les sportifs, et les touristes.

Afin de garantir la sécurité, il est de mise de rappeler quelques conseils pour profiter au mieux de sa sortie en nature et préserver l'environnement.

- Évitons les incendies -

En forêt, il est interdit d’allumer un feu hors des places à feux aménagées, particulièrement pendant la saison sèche. Même sur ces espaces dédiés, il est demandé de prévoir une réserve d’eau près des foyers et d’arroser les braises avant de partir.

Si certains des incendies sont criminels, une fois sur deux, ces feux sont d'ailleurs accidentels. Mégot de cigarette, barbecue, brûlage de déchets…Les départs de feu prennent plusieurs formes.

Une situation qui risque de s'amplifier, les sécheresses étant de plus en plus courantes.

Outre ces feux de broussailles ou de champ de cannes, il faut savoir que La Réunion est un territoire exposé aux feux de forêts puisque 45 % (soit 120.000 ha environ) de l’île est recouverte par la forêt.

Volontaires ou involontaires, l'ONF tient à rappeler que neuf feux sur dix sont d'origine humaine. Négligence, activité agricole ou simple mégot de cigarette jeté par la fenêtre de sa voiture ou au sol, le résultat est le même : l'incendie ravage des milliers d'hectares de forêt, détruisant faune, flore, et habitations sur son passage, en l'espace de quelques jours.

Pour rappel, selon l'article R-163-2 du code forestier, "allumer un feu à moins de 200m d'un espace boisé est passible d'une amende de 135 euros.

"Tout incendie volontaire ou involontaire est passible de lourdes amendes et peines de prison.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le dépliant informatif via ce lien.

- Préserver les espaces naturels

L'ONF supprime les poubelles en forêt, car elles attirent les rats qui prolifèrent mais aussi les chiens errants qui peuvent constituer un danger pour les pique-niqueurs.

Il est donc demandé aux pique-niqueurs et autres usagers des aires d’accueil en forêt de toujours remporter les déchets alimentaires, même les déchets végétaux éventuels. En effet, ces derniers favorisent la prolifération des plantes envahissantes.

De plus, à La Réunion, ou faune et flore se mêlent, des intrus - des espèces invasives - importées, introduites par l'homme, viennent perturber cet équilibre et la biodiversité de notre île.



41% de la flore est menacée à La Réunion, et la plupart le sont en raison des invasions.

- Les bons gestes à adopter avant d’aller randonner :

- Prendre connaissance des sentiers fermés sur le site de l’ONF et des particularités de l’itinéraire (distance, dénivelés, passages techniques),

- Consulter la météo du jour et son évolution sur le site de méteofrance.re,

- Bien s’équiper (suffisamment d’eau, encas, vêtements et chaussures adaptés, lampe frontale, anti-moustique, trousse à pharmacie, téléphone chargé),

- Réserver les nuitées et repas à l’avance,

- Ne pas se séparer et prévenir son entourage de son itinéraire.

À noter qu’en 2023, ce sont 773 interventions qui ont été effectuées par le PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne de Sainte-Marie) pour porter secours à des randonneurs.

