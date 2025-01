Les quatre infos à retenir : Saint-André, île Amsterdam, avion et accident de télésiège

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 18 janvier 2025 : - Échauffourées à Saint-André : plusieurs personnes interpellées, des armes et projectiles saisis par la police - Incendie sur l'île Amsterdam : les 31 personnes évacuées transférées sur le Marion Dufresne - Un avion français pris pour cible par un radar de l'armée russe en mer Baltique - Espagne : au moins 30 blessés, dont plusieurs graves, dans un accident de télésiège à Astún

Échauffourées à Saint-André : plusieurs personnes interpellées, des armes et projectiles saisis par la police

Ce vendredi 17 janvier 2025, des échauffourées ont eu lieu dans le quartier de Fayard à Saint-André. Le commissariat et les forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectiles. Deux individus ont été placés en garde à vue. La veille, le jeudi 16 janvier - lors d'une opération "Place nette" ont été découverts un camp sauvage et un local utilisé comme squat. À l'intérieur, des armes blanches, des pistolets air soft, fusil, feux d'artifice et projectiles. Ils ont été saisis par la police.

Incendie sur l'île Amsterdam : les 31 personnes évacuées transférées sur le Marion Dufresne

Ce samedi 18 janvier 2025, les 31 personnels présents sur l’île Amsterdam district des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) lors du début de l'incendie ont été transférés sur le Marion Dufresne. Ils avaient été évacués par le caseyeur de la Sapmer L'austral.

Un avion français pris pour cible par un radar de l'armée russe en mer Baltique

Tension en mer Baltique. La prise pour cible d'un avion de patrouille maritime français par un radar de l'armée russe constitue une mesure "d'intimidation" qui n'est "pas acceptable", a affirmé le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, vendredi 17 janvier.

Espagne : au moins 30 blessés, dont plusieurs graves, dans un accident de télésiège à Astún

Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées, dont plusieurs gravement, dans un accident de télésiège, ce samedi 18 janvier, dans une station de ski des Pyrénées dans le nord-est de l'Espagne, près de la frontière française, ont indiqué les autorités locales.