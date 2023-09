Les quatre infos à retenir : sénatoriales, Dimitri Payet, Japon et Loto du Patrimoine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 4 septembre 2023 : - Les élections sénatoriales, un test sans suspense mais pas sans enjeux - Dimitri Payet fait ses débuts avec Vasco de Gama - Rejet de l'eau de Fukushima : des pêcheurs portent plainte contre l'Etat japonais - Loto du Patrimoine : la Maison Valy à l'Entre-Deux retenue pour l'édition 2023

Les élections sénatoriales, un test sans suspense mais pas sans enjeux

A trois semaines des élections sénatoriales, rien ne semble menacer la domination de la droite et du centre sur la chambre haute, où le camp présidentiel restera minoritaire à l'orée d'âpres batailles sur le budget et l'immigration.

Dimitri Payet fait ses débuts avec Vasco de Gama

Dimitri Payet a fait ses débuts au Vasco de Gama ce dimanche lors de la 22e journée du Championnat brésilien. Si la nouvelle équipe de l’ex-milieu de terrain de l’Olympique de Marseille a terminé sa rencontre contre Bahia par un match nul, le Réunionnais s'est tout de même fait remarqué sur le terrain. Il a notamment réalisé une passe qui aurait pu être décisive, alors que les deux équipes sont en concurrence pour leur maintien en Serie A.

Rejet de l'eau de Fukushima : des pêcheurs portent plainte contre l'Etat japonais

Une centaine de pêcheurs et d'habitants du département de Fukushima (nord-est du Japon) vont porter plainte cette semaine contre l'Etat japonais pour tenter de faire cesser le rejet en mer de l'eau de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi.

Loto du Patrimoine : la Maison Valy à l'Entre-Deux retenue pour l'édition 2023

Ce lundi 4 septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et Stéphane Bern ont dévoilé les 100 projets départementaux retenus pour l’édition 2023 de la mission Patrimoine (1 par département) pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ). Cette année, la Maison Valy à l'Entre-Deux a été retenue, en plus de l’ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Saint-André qui avait été choisie en mars dernier