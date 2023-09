Loto du Patrimoine : la Maison Valy à l'Entre-Deux retenue pour l'édition 2023

Ce lundi 4 septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, et Stéphane Bern ont dévoilé les 100 projets départementaux retenus pour l’édition 2023 de la mission Patrimoine (1 par département) pour la sauvegarde du patrimoine en péril portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et la Française des jeux (FDJ). Cette année, la Maison Valy à l'Entre-Deux a été retenue, en plus de l’ancienne chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc de Saint-André qui avait été choisie en mars dernier. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Loto du Patrimoine)

- Le projet : sauver un bâti rare en péril -



Le bâtiment est dans un état critique de conservation à cause du pourrissement de ses charpentes et des attaques d'insectes xylophages. En effet, des termites sont présents sur l’ensemble de l’ouvrage, que ce soit dans les murs à pans de bois, les charpentes, le plancher, les plafonds à la française ou encore le auvent côté rue.



Le projet de restauration préconise la conservation des éléments architecturaux remarquables et de ses décors d'origine (ferronneries et lambrequin) tout en remplaçant les éléments bois trop vétustes pour être réutilisés.



- Le lieu et son histoire : une case créole traditionnelle -



La maison Valy témoigne de l'architecture rurale du XIXème siècle à La Réunion, en voie de raréfaction en raison de la difficulté de conservation des bâtiments en bois, sujets aux aléas climatiques et aux insectes nuisibles.



Cette case créole dispose d’une toiture à quatre pans, prolongée vers l’arrière par un toit en appentis en tôle ondulée. Sa façade principale côté rue est constituée de bardage extérieur en bois couché. Elle comporte une varangue typique des cases créoles locales et est bordée d’un auvent festonné de lambrequins. Ces dispositions particulières ont justifié sa protection et elle est inscrite Monument Historique depuis 1996.

La mobilisation : des propriétaires engagés pour renforcer l'attractivité touristique à l'Entre-Deux



Une fois la maison réhabilitée, les propriétaires souhaitent développer une activité de location saisonnière et inscrire cette maison dans un projet touristique plus large. Des meublés de tourisme seront créés, ainsi qu'une extension contemporaine jouxtant l'édifice pour permettre une activité de restauration.



La ville de l'Entre-Deux fait par ailleurs partie du programme Petite Ville de Demain en vue de la dynamisation de son centre bourg.

- "850 sites ont été sauvés" -



Pour la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak : "Les résultats visibles du Loto nous rappellent combien la sauvegarde du patrimoine est essentielle pour maintenir une activité jusque dans les plus petites communes, susciter les rencontres, transmettre les savoir-faire, entretenir la mémoire et redonner vie à des lieux liés à tant de souvenirs, de rêves et de projets. Le patrimoine, c’est bien plus que des pierres. Chaque restauration permet une magnifique aventure humaine."En septembre 2017, le président de la République a confié à Stéphane Bern une mission d’identification du patrimoine en péril et de recherche de nouvelles sources de financement pour le restaurer. De cette initiative est né le Loto du Patrimoine, dont le produit a été attribué à la Fondation du patrimoine. Un partenariat a été établi par une convention pluriannuelle entre la Fondation du patrimoine, le ministère de la Culture et la FDJ, pour organiser cette opération originale, qui a suscité dès son lancement l’engouement des Français.Pour Stéphane Bern : "À l’aube de cette 6ème édition du Loto du Patrimoine, je suis heureux de voir que plus de 850 sites ont été sauvés ou sont en passe de l’être dans toute la France métropolitaine et les Outre-mer, dans toute la diversité du patrimoine et jusque dans les plus petits villages et tout cela grâce à la confiance des Français et leur volonté de participer à la sauvegarde de ce qui nous rassemble."Depuis son lancement en 2018, grâce à l’attachement des Français à leur patrimoine ce sont près de 230 millions d’euros qui ont permis d’aider les travaux de restauration de l’ensemble des sites retenus depuis l’origine. Plus de 850 sites ont été aidés pour leurs travaux de restauration, dont plus de 100 projets emblématiques du patrimoine régional et plus de 750 sites départementaux. Aujourd’hui, plus de 500 sites sont d’ores et déjà sauvés ou sur le point de l’être : 254 projets sont terminés et 246 chantiers sont en cours.Les sites emblématiques départementaux sont annoncés ce lundi 4 septembre par la ministre de la Culture et Stéphane Bern. Comme pour chaque édition, le montant de la dotation de chaque site départemental sera annoncé en fin d’année et la dotation octroyée à chacun des 18 sites emblématiques des régions, qui ont été révélés en mars dernier, sera connue lors des Journées européennes du patrimoine, le 16 septembre prochain.Pour le Président de la Fondation du Patrimoine, Guillaume Poitrinal : "Nos 950 bénévoles mobilisés partout en France, ont identifié 100 nouveaux sites en péril dans le cadre du Loto du Patrimoine. Ces monuments, répartis sur des territoires ruraux de 100 départements, vont être sauvés de la ruine et de l’oubli. Beaucoup reste néanmoins à faire ! Il y a près de 2 500 collectes actives à la Fondation du patrimoine, avec de nombreuses situations d’urgence. Le combat continue."Pour la Présidente directrice générale de La Française des Jeux, Stéphane Pallez : "Nous sommes très heureux de contribuer, pour la sixième année consécutive, à la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril. La nouvelle édition des jeux Mission Patrimoine a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre de Français dès le mois de septembre, traditionnellement dédié à cette grande cause avec les Journées européennes du patrimoine. Nous sommes fiers que cette offre de jeux ait déjà permis de réunir plus de 125 millions d’euros et contribué à la restauration de plus de 850 sites sur l’ensemble du territoire. "