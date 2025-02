Les quatre infos à retenir : zones suspectes, drogues, chambre d'agriculture et chikungunya

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 18 février 2025 : - Météo France surveille "plusieurs zones suspectes" - 700 kilos de drogues saisis en mer par la Marine nationale dans le canal du Mozambique - Chambre d'agriculture : Olivier Fontaine officiellement élu président - Chikungunya à La Réunion : 362 nouveaux cas signalés en une semaine

Météo France surveille "plusieurs zones suspectes"

Dans son bulletin de ce mardi 18 février 2025, Météo France que "plusieurs zones suspectes devraient se former en fin de semaine sur l'ouest, le centre et l'est du bassin". Les météorologues" précisent toutefois : "il est encore trop tôt pour préciser une éventuelle menace pour les terres habitées". Aucune alerte n'est envisagée pour La Réunion au cours des prochains jours.

700 kilos de drogues saisis en mer par la Marine nationale dans le canal du Mozambique

Près de 700 kilogrammes de stupéfiants - majoritairement de la méthamphétamine et de l’héroïne - ont été saisis par la Marine nationale, avec l'appui d'un aéronef ce jeudi 13 février 2025 par les Forces armées de la zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI). Une interception réalisée lors d'une opération de lutte contre le narcotrafic dans le nord du canal du Mozambique, indique la préfecture dans un communiqué.

Chambre d'agriculture : Olivier Fontaine officiellement élu président

Ce mardi 18 février 2025, à l'issue du vote à bulletins secrets lors de l'installation du nouveau président, c'est sans surprise qu'Olivier Fontaine a officiellement été installé comme nouveau président de la Chambre d'agriculture de La Réunion avec 25 voix. Lors du dépouillement organisé le 6 février, la liste commune de la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles (FDSEA) et des Jeunes agriculteurs (JA) est arrivée en tête du scrutin.

Chikungunya à La Réunion : 362 nouveaux cas signalés en une semaine

Du 3 au 9 février, 362 nouveaux cas de chikungunya ont été signalés à La Réunion. Ce sont toujours les communes du Tampon et de l’Étang-Salé qui comptent le plus grand nombre de cas, respectivement 228 et 169 cas depuis le début de l’année. La présence du virus est beaucoup plus marquée au Tampon, avec une augmentation de plus de 80% des cas. La circulation du virus progresse fortement aux Avirons, à Petit-Île, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Philippe.