Les quatre infos à retenir : Conseil d'État, chikungunya, grève et vigilance

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 10 novembre 2023 : - Le Conseil d’État annule la dissolution du collectif les Soulèvements de la Terre - Les Etats-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya - Grève illimitée au CHU : les grévistes quittent l'ARS et promettent "des actions surprises dès lundi" - L'ensemble de l'île placé en vigilance fortes pluies et orages

Le Conseil d'Etat annule la dissolution du collectif les Soulèvements de la Terre

Le Conseil d'Etat a infligé jeudi un camouflet au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en annulant sa décision, annoncée en juin, de dissoudre le collectif écologiste les Soulèvements de la Terre.

Les Etats-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya

Les Etats-Unis ont approuvé jeudi le premier vaccin contre le chikungunya, développé par le groupe européen Valneva, ont annoncé les autorités sanitaires dans un communiqué. Le vaccin, qui sera commercialisé sous le nom de Ixchiq, est autorisé pour les personnes de 18 ans et plus, présentant un risque accru d'être exposées au virus, a précisé l'agence américaine des médicaments (FDA), dont les décisions sont très suivies dans le monde. Entre 2005 et 2006, ce virus, transmis par le moustique aedes albopictus avait tué 225 personnes et contaminé 260.000 habitants, le tiers de la population.

Grève illimitée au CHU : les grévistes quittent l'ARS et promettent "des actions surprises dès lundi"

A l'appel de l’intersyndicale les hospitaliers du CHU de La Réunion poursuivent leur grève illimitée ce jeudi 9 novembre 2023. Les grévistes protestent contre "les grandes difficultés financières du CHU et les conditions de travail dégradées pour les soignants". Dès tôt ce vendredi ils ont distribué des tracts dans le secteur du CHU Nord à Bellepierre (Saint-Denis). En milieu de journée, la tension est montée d'un cran entre les forces de l'ordre et les manifestants qui voulaient défiler sur le boulevard Sud. La rencontre entre l'intersyndicale et le directeur de l'Agence régionale de santé a été annulée. Très remontés, les syndicalistes ont promis des "actions surprises" dès lundi matin.

L'ensemble de l'île placé en vigilance fortes pluies et orages

La vigilance jaune fortes pluies et orages est activée sur l'ensemble de l'île depuis 16 heures ce vendredi 10 novembre 2023 annonce Météo France