Le nord et l'est de l'île placés en vigilance fortes pluies et orages à partir de 16h

La vigilance jaune fortes pluies et orages sera activée les zones nord et est à compter de 16 heures ce vendredi 10 novembre 2023 annonce Météo France (photo : www.imazpress.com)

"Des averses défilent sur l'Est et le nord et fragilisent par intermittence les éclaircies de ce matin sur le secteur. Ces précipitations vont progressivement gagner les pentes au fil de la journée rendant ainsi les cumuls significatifs" précise le bulletin.

Ailleurs le temps sera au soleil, avant le retour des nuages sur les pentes ouest et sud et des averses sont au programme pour cet après-midi.

Côté température,"les thermomètres affichent des valeurs au dessus des normales jusqu'à 31 à 32 °C, voire plus localement" poursuivent les météorologues.