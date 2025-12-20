Saint-Paul : un kit de survie pendant la saison cyclonique

Eau potable, radio à piles ou encore lampe de poche sont des indispensables du kit d'urgence à avoir face à une éventuelle situation cyclonique. Bien connu des Réunionnais, la saison cyclonique est lancée depuis le mois dernier et adopter les bons réflexes est une nécessité afin de ne pas paniquer au dernier moment. Nous partageons un article de la ville de Saint-Paul. (Photo : rb/www.imazpress.com)

Depuis le 15 novembre, La Réunion est entrée en saison cyclonique. Sans attendre l’annonce d’un événement particulier, c’est le bon moment pour anticiper et adopter les bons réflexes, afin de faire face sereinement à une éventuelle situation cyclonique.

Parmi les gestes essentiels : préparer son kit d’urgence et le garder facilement accessible à la maison.

Le kit d’urgence, un réflexe simple et utile qui rassemble les objets indispensables pour faire face à une coupure d’électricité, d’eau ou de réseau pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours.

Il doit notamment contenir :

- De l’eau potable (environ 10 litres par personne),

- Une radio à piles pour suivre les consignes officielles,

- Une lampe de poche avec des piles de rechange,

- Une trousse de premiers secours et les médicaments essentiels,

- Des photocopies des documents importants rangées dans une pochette étanche,

- De la nourriture non périssable,

- Des bougies, un briquet ou des allumettes,

- De l’argent liquide et un double des clés.

- Des gestes à adopter au quotidien

La préparation peut se faire progressivement, sans contrainte particulière.

Lorsque vous faites vos courses, pensez par exemple à :

- Prendre un pack d’eau supplémentaire,

- Ajouter quelques boîtes de conserve,

- Acheter ou vérifier des piles pour la radio et la lampe.

À la maison :

- Vérifiez que votre radio fonctionne,

- Testez vos lampes de poche,

- Assurez-vous que votre kit est complet et accessible à toute la famille.

Anticiper pour mieux se protéger

Préparer son kit d’urgence, c’est avant tout se donner les moyens de rester autonome et informé, sans stress, en cas de besoin. C’est aussi un geste de responsabilité pour soi, sa famille et son entourage.