Coopérations culturelles et sportives : la Région Réunion et l’Afrique du Sud signent une déclaration d'intention

La Présidente de la Région Réunion Huguette Bello et la Vice-ministre des Sports, des Arts et de la Culture de la République d’Afrique du Sud Bertha Peace Mabé ont signé ce vendredi 19 décembre, à l’Hôtel de Région, une déclaration d’intention visant à renforcer et structurer leur coopération dans les domaines des arts, de la culture et du patrimoine. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Région : (Photo Région Réunion)

Il s’agit de la première signature d’un texte entre la Région Réunion et le gouvernement sud-africain. Les partenariats existants avaient été noués avec la Province du KwaZulu Natal (2003), la ville du Pot et la ville de Durban (2005). Ce changement d’échelle s’inscrit dans la diplomatie des territoires portée par Huguette Bello, ancrée dans la coopération régionale et le développement des échanges humains et institutionnels dans l’océan Indien.

Cette déclaration d’intention consolide un partenariat stratégique entre La Réunion et l’Afrique du Sud, fondé sur la proximité géographique, les liens historiques et culturels et une ambition partagée de rayonnement dans l’espace indianocéanique, dans le cadre de l’accord de coopération franco–sud-africain signé en 1994.

Cette signature est l’aboutissement d’initiatives menées ces deux dernières années pour raviver les relations bilatérales entre La Réunion et l’Afrique du Sud. Elle fait suite à la rencontre entre une délégation régionale et la Vice-ministre sud-africaine en marge du Festival international du film de Durban en juillet 2025.

Lire aussi - Région : le partenariat des coopérations culturelles et sportives renforcés entre La Réunion et l'Afrique du Sud

Conclue pour une durée de trois ans, non-contraignante juridiquement et respectueuse des engagements internationaux des deux parties, la déclaration d’intention fixe un cadre clair pour le développement de projets communs. Elle prévoit notamment :

• La coopération entre institutions culturelles (musées, bibliothèques, archives, organisations culturelles...) ;

• Les échanges artistiques (productions musicales, théâtrales, chorégraphiques, visuelles et cinématographiques...) ;

• La participation croisée aux festivals et événements culturels ;

• Le développement des relations culturelles, par le biais de programmes d'échange, de partage d'informations et d'expertise ;

• La coopération dans le cinéma ;

• Les échanges d’expertise dans la conservation et la valorisation du patrimoine ;

• Le soutien aux PME, micro-entreprises et entrepreneurs culturels ;

• La promotion de la diversité culturelle, du multilinguisme, du dialogue interculturel et de l'inclusion sociale par la culture.

Le texte a été conçu pour prévoir des échanges dans d’autres domaines. La coopération entre La Réunion et l’Afrique du Sud pourra ainsi être élargie au développement économique et touristique, au soutien à l’entrepreneuriat féminin, aux échanges scientifiques et techniques, à la formation, l’éducation et la mobilité, aux échanges sportifs, notamment dans le domaine du surf et du rugby, ainsi qu’à l’envoi de volontaires réunionnais et l’accueil à La Réunion de volontaires sud-africains.