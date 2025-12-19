Région : le partenariat des coopérations culturelles et sportives renforcés entre La Réunion et l'Afrique du Sud

La vice-ministre des Sports, des Arts et de la Culture de la République d'Afrique du Sud, actuellement en visite à La Réunion, a été reçue ce mercredi 17 décembre 2025 par Hugette Bello, présidente de Région. Une rencontre qui fait partie de la continuité des échanges entamés depuis le début de cette année et qui vise à développer des partenariats dans le domaine du sport et de la culture dans l'océan Indien (Photo : Région Réunion)

Pour la Présidente Huguette Bello, la coopération régionale représente un levier de développement pour La Réunion. La Région souhaite établir des partenariats durables dans la zone océan Indien, notamment dans les domaines du sport et de la culture.

Cette volonté se concrétisera dès ce vendredi avec la signature officielle d’un accord entre la Région Réunion et l’Afrique du Sud.