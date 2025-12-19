La rétro de la semaine : du lithium sous le sapin, médicaments recyclés, réforme des retraites suspendue, motard blessé et réseau routier saturé

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025 : • Lundi 15 décembre - Des cadeaux au lithium sous le sapin : jouets, trottinettes, téléphones... attention aux risques d'incendies • Mardi 16 décembre - Cyclamed : le recyclage des médicaments non utilisés pour éviter la pollution et les risques sanitaires • Mercredi 17 décembre - L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale pour 2026, la réforme des retraites suspendue • Jeudi 18 décembre - Saint-Gilles : un motard grièvement blessé après un accident avec une voiture • Vendredi 19 décembre - Plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe : le réseau routier de La Réunion saturé (Photo : rb/www.imazpress.com)

Vélo, trottinettes, smartphones, jouets… De nombreux objets du quotidien sont équipés de batteries au lithium. À l'approche des fêtes, ces cadeaux risquent de se retrouver sous le sapin. Objets potentiellement inflammables, il est important de rappeler que leur utilisation n’est pas sans risques. La voiture électrique n'est pas non plus épargnée de ces recommandations.

De nos salles de bain aux usines de valorisation dans l'Hexagone, en passant par les pharmacies de La Réunion, les médicaments non utilisés suivent un parcours discret mais vital pour l’environnement et la santé publique. Entre efforts de sensibilisation et moyens logistiques, la filière réunionnaise du recyclage des médicaments s'organise pour éviter les pollutions, prévenir les risques sanitaires et donner une seconde vie énergétique à ces déchets particuliers.

L'Assemblée nationale a définitivement adopté mardi la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022. Le budget de la Sécu, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, a été adopté par 247 contre 232. Une victoire arrachée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à force de compromis, notamment avec le Parti socialiste.

Ce jeudi 18 décembre 2025, un motard a été blessé grièvement sur la RN1A à Saint-Paul au niveau de l'échangeur de Grand Fond, après un accident avec un véhicule léger. La victime a été prise en charge par les secours. La route avait été fermée par les secours le temps de l'intervention.

Ça sature sur le réseau routier de La Réunion. On observe plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe et une hausse du trafic routier de 3 à 6% entre septembre et novembre 2025. Matins et soirs, les conducteurs se retrouvent coincés dans leur voiture, avec ou sans pluie, avec ou sans accident. Les axes particulièrement concernés : l'entrée ouest et est de Saint-Denis, La Possession, Saint-Paul et Saint-Pierre.