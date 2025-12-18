Saint-Gilles : un motard grièvement blessé après un accident avec une voiture

Ce jeudi 18 décembre 2025, un motard a été blessé grièvement sur la RN1A à Saint-Paul au niveau de l'échangeur de Grand Fond, après un accident avec un véhicule léger. La victime a été prise en charge par les secours. La route avait été fermée par les secours le temps de l'intervention (Photo : sly/www.imazpress.com)

Au 11 décembre 2025 l'observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) recense à La Réunion pour l'année 2025 : 873 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés), 1.069 blessés dont 291 hospitalisés (plus de 24 heures).

Un motard a aussi perdu la vie le 3 décembre dernier. Ce 9 décembre, c'est également un pilote de deux-roues de 39 ans qui est décédé après un accident avec une voiture dans le secteur de Bras Fusil.

Depuis le début de l'année, les personnes tuées se répartissent comme suit : 15 motards, 14 piétons, 8 automobilistes, 3 cyclistes.

- Les autorités appellent à la prudence pendant les fêtes de fin d'année -

Entre les fêtes et les vacances, les déplacements se multiplient...et les accidents aussi. Une période qui coïncide également avec la saison des pluies, un facteur qui augmente les risques sur la route.

"Les fêtes de fin d’année riment souvent avec célébrations et consommation d’alcool. Pour la sécurité de tous, il est essentiel de ne jamais prendre le volant après avoir bu : désignez toujours une personne sobre pour conduire", rappelle la préfecture.

"Les comportements à risque restent à l’origine de la majorité des accidents graves sur l’île. L’alcool et les stupéfiants jouent un rôle majeur dans de nombreux accidents mortels. Un conducteur sous influence met sa vie et celle des autres en danger", soulignent les autorités. La vitesse excessive "demeure un facteur aggravant, notamment par temps de pluie ou sur chaussée glissante", notent-elles.

Quelques réflexes utiles :

- Vérifier l’état du véhicule avant un long trajet (pneus, éclairage, essuie-glaces).

- Faire une pause toutes les deux heures, surtout en cas de forte chaleur.

- Éviter les radiers en crue et ne pas s’engager si l’eau recouvre la chaussée.

- Rester attentif dans les quartiers résidentiels, très fréquentés par les enfants pendant les vacances.

- Limiter les distractions : téléphone, GPS, réglages musicaux.

