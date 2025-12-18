Saint-Denis : réouverture du téléphérique Papang

(Actualisé) Après une fermeture exceptionnelle ce jeudi 18 décembre 2025 du téléphérique Papang à Saint-Denis, pour un exercice d'évacuation, ce dernier a été rouvert en début de matinée. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

Suite à l'identification d'une défaillance sur l'un des composants du système, nos équipes techniques sont intervenues immédiatement.

• Action entreprise : La pièce défectueuse a été remplacée avec succès.

• Phase actuelle : Les équipes procèdent actuellement aux tests de sécurité indispensables et aux protocoles de remise en route pour garantir un redémarrage en toute fiabilité.