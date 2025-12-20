"Les Engagés du Sucre" : Michèle Marimoutou décrit le contexte historique de la création de l’engagisme

L’exposition "Les engagés du sucre" au musée Stella Matutina de Saint-Leu, fait plonger le spectateur dans l’histoire de l’engagisme à La Réunion. Michèle Marimoutou, commissaire scientifique de l’exposition, décrit le contexte historique de la création de l’engagisme. Nous publions ci-dessous le post de la Région Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)

À partir de 1848, alors que la production sucrière est en plein essor, les colons se tournent vers l’importation d’une main-d'oeuvre sous contrat, peu coûteuse. Entre 1828 et 1933, des milliers de travailleurs engagés arrivent ainsi de l'Inde, l'Afrique, de Madagascar, de Chine, du Vietnam et des Comores.

Cette exposition est à découvrir au Musée Stella Matutina jusqu'au 4 avril 2027;