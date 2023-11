Les quatre infos à retenir : tickets-restaurant, CHU, soins à domicile et agression

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 15 novembre 2023 : - L’utilisation des tickets-restaurant pour les courses alimentaires prolongée en 2024 - CHU : malgré les aides annoncées, l'intersyndicale ne crie pas victoire - ARAR - Soins à domicile : les soignants manifestent pour sauver la filière pédiatrie - Saint-Benoit : un professeur agressé au lycée professionnel Patu de Rosemont

L’utilisation des tickets-restaurant pour les courses alimentaires prolongée en 2024

C’est un revirement express. Alors que des restrictions à l'usage des titres pour faire ses courses devaient intervenir à compter du 1er janvier 2024, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises Olivia Grégoire a officialisé, mardi soir, la suspension de ce projet. Au moins sur l’année 2024.

CHU : malgré les aides annoncées, l'intersyndicale ne crie pas victoire

Mercredi 15 novembre 2023. Pas de mobilisation ni de tractage pour l'intersyndicale des professionnels de l'hospitalier. Hier – mardi 14 novembre 2023, l'annonce a été faite d'un rehaussement du coefficient géographique de 31 à 34%, promettant une aide financière pour les hôpitaux de La Réunion. Et pourtant… si cette annonce peut s'avérer être une bonne nouvelle pour l'intersyndicale, "la situation reste encore particulièrement critique". Si bien que les syndicats doivent se retrouver ce jour pour évoquer les suites du mouvement.

ARAR - Soins à domicile : les soignants manifestent pour sauver la filière pédiatrie

Depuis ce mercredi matin 15 novembre 2023, un collectif de soignants de l'ARAR Soins à domicile est mobilisé devant les locaux de l'association à la Possession. Les praticiens protestent contre "la grave crise qui traverse actuellement la filière pédiatrique". Les soignants s'inquiète de "l'écroulement de la filière" qui risque de porter atteinte au suivi médical "d'une centaine d'enfants, souvent polyhandicapés, hospitalisés à leur domicile".

Saint-Benoit : un professeur agressé au lycée professionnel Patu de Rosemont

Le syndicat Force Ouvrière des Personnels des lycées Professionnels dénonce une nouvelle agression d'un professeur au lycée professionnel Patu de Rosemont, survenue mardi matin 14 novembre 2023. FO PLP appelle les personnels à se réunir ce jeudi en assemblée générale pour discuter des moyens à mettre à oeuvre pour obtenir plus de personnels et de surveillants et ce, "y compris s’il faut y aller à la grève".