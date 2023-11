CHU : malgré les aides annoncées, l'intersyndicale ne crie pas victoire

Mercredi 15 novembre 2023. Pas de mobilisation ni de tractage pour l'intersyndicale des professionnels de l'hospitalier. Hier – mardi 14 novembre 2023, l'annonce a été faite d'un rehaussement du coefficient géographique de 31 à 34%, promettant une aide financière pour les hôpitaux de La Réunion. Et pourtant… si cette annonce peut s'avérer être une bonne nouvelle pour l'intersyndicale, "la situation reste encore particulièrement critique". Si bien que les syndicats doivent se retrouver ce jour pour évoquer les suites du mouvement (Photo : rb/www.imazpress.com)

Après une réunion de près de trois heures, l'annonce a été officialisée par un courrier remis en mains propres aux représentants de l'intersyndicale. Le coefficient géographique pour La Réunion passe de 31 à 34%.

Cette revalorisation du coefficient géographique devrait être appliquée progressivement à compter de l’année 2024, selon un calendrier en cours de définition par le ministère de la Santé et de la Prévention.

De plus "nous avons eu la garantie orale que l'accompagnement sur les difficultés du CHU allait perdurer de la part du directeur de l'ARS", indique un syndicaliste.

"Cette décision doit permettre de prendre en compte les surcoûts réellement supportés par les établissements hospitaliers de La Réunion et l’ensemble de notre système sanitaire. Pour le CHU de La Réunion, il s’agit d’une véritable bouffée d’oxygène. Reste à présent à chiffrer le montant de l’enveloppe destinée à prendre en compte les différentes missions assurées par cet établissement et qui ne sont pas actuellement compensées (Evasan, missions de recours hyperspécialisées…)", a déclaré Huguette Bello.

Pour le député Philippe Naillet, la sénatrice Audrey Bélim et la maire Ericka Bareigts, "nous saluons la mise en application d’une proposition de longue date des acteurs réunionnais de revaloriser le coefficient géographique pour le calcul des dotations du CHU de La Réunion. Il s’agit, en effet, d’une belle victoire pour notre territoire".

Et pourtant… "si en janvier 2024 il y aura cette aide en plus pour l'hôpital et les structures de soins, cela ne change rien à la vie du CHU et aux plus de 50 millions de dettes, plus les dettes de charges sociales", indique un syndicat. "C'est la gestion quotidienne qui est mise en danger, en difficulté."

- Le mouvement est loin d'être terminé -

Si cette annonce est une "vrai bouffée d'oxygène" comme le souligne la présidente de Région, les syndicats le disent, "c'est avec beaucoup de retenue qu'on accueille cette nouvelle car la situation reste très critique au CHU".

Pour Fabrice Grondin de FO, "c'est une nouvelle en demi-teinte". "C'est intéressant pour les hospitaliers car à compter du 1er janvier 2024 le coefficient va augmenter. Mais l'on se pose encore la question des 50 millions de déficit."

C'est en ce sens que ce mercredi 15 novembre 2023, l'intersyndicale doit se réunir pour décider ensemble des suites que pourrait prendre la mobilisation.

"Pour le CHU déjà en grande difficulté il va falloir faire autre chose pour ne pas fermer des services." Car le CHU, au-delà des difficultés financières connues de tous, "est dans un gouffre".

Le message que tient également à passer l'intersyndicale, "c'est que ce n'est pas une augmentation de salaire que l'on veut mais avoir les moyens pour soigner la population, pour éviter les fermetures de services et ne pas diminuer l'offre de soins".

Au-delà de la situation sociale, c'est aussi l'absence de remplacements qui pèse sur le personnel. "On a un taux d'absentéisme important avec des équipes insuffisantes", a souligné Expedit Lock-Fat.

Pour exemple, "en imagerie on a eu quatre femmes enceintes mais une seule personne a été remplacée. Ça prive l'ensemble des équipes de repos et de congés jusqu'à la fin de l'année", a ajouté David Belda.

"On impose des règles de travail soutenues et on augmente la cadence de travail et cela met en péril la qualité et la continuité des soins"

"Notre niveau d’absentéisme reste trop élevé, et nous essayons de réduire ce dernier, et ne pas dégrader les conditions de travail des équipes, comme la prise en charge de nos patients. C’est un sujet majeur, qui peut entraîner un cercle vicieux fragilisant nos équipes et notre activité, la lutte contre l'absentéisme est ainsi devenue une priorité du CHU" indique de son côté le CHU.

CHU de La Réunion en crise : il est urgent d'agir

