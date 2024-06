Les quatre infos à retenir : accident, François Hollande, tribunal, le Bisik

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 22 juin 2024 : - Saint-Denis : le portail d'un temple tamoul tombe et blesse une passante - Législatives : la gauche détaille un ambitieux programme de relance budgétaire - Deux ans de prison ferme pour avoir roulé sur une personne au sol et foncé sur des policiers - Fête de la musique au Bisik : in larkansiél musikal pou fé briy zétoil

Saint-Denis : le portail d'un temple tamoul tombe et blesse une passante

Le portail du temple tamoul dans la rue Maréchal Leclerc à Saint-Denis est tombée sur une passante en milieu de matinée ce samedi 22 juin 2024. La personne a été blessée à la jambe. Elle a été prise en charge par les secours. Des fortes rafles de vent seraient à l'origine de la chute du portail

Législatives : la gauche détaille un ambitieux programme de relance budgétaire

L'alliance de gauche a détaillé vendredi un ambitieux programme de relance budgétaire, avec 25 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dès 2024. Selon le chiffrage présenté lors d'une conférence de presse, les dépenses publiques supplémentaires pourraient atteindre 150 milliards fin 2027 pour des recettes équivalentes ambitieux

Deux ans de prison ferme pour avoir roulé sur une personne au sol et foncé sur des policiers

Ce vendredi 21 juin 2024, le tribunal de Saint-Denis a condamné un homme de 28 ans de nationalité comorienne à trois ans de prison dont deux ans ferme, à l’annulation de son permis de conduire et à cinq ans d’interdiction de séjour à La Réunion. Dans la nuit de lundi à mardi, après un refus d'obtempérer, il avait foncé sur des policiers sur le boulevard Sud à Saint-Denis. Dans sa fuite, il avait roulé sur les jambes d'une personne se trouvant au sol après un malaise. Les policiers avaient dû faire usage de leurs armes. L'automobiliste et les membres des forces de l'ordre n'avaient pas été blessés

Fête de la musique au Bisik : in larkansiél musikal pou fé briy zétoil

"Iyér swar 3 sénn... pou fé la mizik dann Sin Benwa. Navé tout kalité zartis pou partaz ansanm lo publik zot gayar" écrit Bertrand Robert animateur de la soirée musicale qui a eu lieu ce vendredi 21 juin 2024 au Bisik (saint-Benopit dans le cadre de la fête de la musique.