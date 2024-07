Les quatre infos à retenir : accident mortel, baccalauréat, Attal et PLR

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 8 juillet 2024 : - Saint-Philippe : un motard de 38 ans à perdu la vie cette nuit - Bac 2024 : 82,1 % de réussite au premier groupe, 9.474 lycéens de La Réunion admis - Législatives : Attal présente sa démission, Macron le maintient à Matignon - Législatives : "La Réunion a voté majoritairement pour la gauche" se félicite Huguette Bello

Saint-Philippe : un motard de 38 ans à perdu la vie cette nuit

Ce dimanche 7 juillet 2024, un motard de 38 ans a perdu la vie sur la route de Saint-Philippe. L'accident serait survenu alors que le pilote du deux-roues conduisait avec sur sa moto, son fils de 11 ans. Pour des raisons encore inconnues, il aurait perdu le contrôle de son engin avant de terminer sur le bas côté.

Bac 2024 : 82,1 % de réussite au premier groupe, 9.474 lycéens de La Réunion admis

Admis, en rattrapage ou recalé ? C'est jour des résultats ce lundi 8 juillet 2024 pour les 11.902 candidats au baccalauréat dans l'académie de La Réunion. Depuis 13h30, les lycéens de terminale des filières générales, technologiques et professionnelles peuvent consulter leurs résultats sur internet ou sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement.

Législatives : Attal présente sa démission, Macron le maintient à Matignon

Emmanuel Macron a demandé lundi 8 juillet au Premier ministre Gabriel Attal, venu lui présenter sa démission, de rester "pour le moment afin d’assurer la stabilité du pays", a annoncé l’Elysée.

Législatives : "La Réunion a voté majoritairement pour la gauche" se félicite Huguette Bello

Ce lundi 8 juillet 2024, c'est à l'hôtel Radisson de Saint-Denis que le Mouvement Pour La Réunion (PLR) et ses partenaires ont décidé de se réunir. À La Réunion, ce dimanche 7 juillet 2024, les six députés sortants étiquetés Nouveau Front Populaire ont été réélus lors du second tour des législatives anticipées. À l'aube d'une nouvelle page pour l'Assemblée nationale où la gauche sort en tête, l'heure est aux perspectives pour l'avenir de notre île.