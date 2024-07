Bac 2024 : l'heure des résultats approche

Admis, en rattrapage ou recalé ? C'est jour des résultats ce lundi 8 juillet 2024 pour les 11.902 candidats au baccalauréat dans l'académie de La Réunion. À partir de 13h30, les lycéens de terminale des filières générales, technologiques et professionnelles pourront consulter leurs résultats sur internet ou sur des panneaux d'affichage dans la cour de leur établissement (Photo www.imazpress.com)

Ce lundi marque donc l'heure de la délivrance pour certains, une page qui se tourne et une autre qui va s'ouvrir.

À La Réunion, c'est donc à 10 heures que les résultats du baccalauréat pour les filières générales, technologiques comme professionnelles sont publiés.

Tous les résultats seront publiés sur le site du rectorat dès 13 heures 30 ce lundi.

- Pas de panique pour ceux qui iront aux rattrapages -

Les épreuves du second groupe, dites de rattrapage, prévues les 9, 10 et 11 juillet 2024 sont accessibles pour les candidats dont la note globale à l’examen est égale ou supérieure à 8, et inférieure à 10 sur 20.

À l’issue des résultats des épreuves du premier groupe, les candidats choisissent deux enseignements au maximum parmi ceux qui correspondent aux épreuves écrites terminales du premier groupe, soit le français, la philosophie et les enseignements de spécialité suivis en classe de terminale. Les candidats passent une épreuve orale dans chacun des deux enseignements choisis.

Les notes de ces oraux remplacent celles obtenues à l’issue des épreuves du premier groupe uniquement si elles sont supérieures à ces dernières. Le coefficient applicable à la matière présentée est inchangé.

Pour le baccalauréat professionnel, les épreuves du second groupe, dites de contrôle, prévues les 9, 10 et 11 juillet 2024 sont ouvertes aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure à 8 et inférieure à 10 sur 20, et une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves professionnelles du baccalauréat professionnel.

L'épreuve de contrôle prévoit : une interrogation sur les disciplines suivantes : mathématiques ou physique-chimie ou économie-droit ou économie-gestion ou prévention-santé-environnement selon la spécialité concernée d'une part, français ou histoire-géographie-enseignement moral et civique d'autre part et la possibilité pour les candidats de choisir les deux disciplines sur lesquelles ils souhaitent être interrogés.

Chaque sous-épreuve est notée sur 20 points et est affectée du coefficient de la sous épreuve correspondante dans le règlement d'examen de la spécialité du baccalauréat professionnel concernée. Pour les deux épreuves ou sous-épreuves ayant fait l'objet d'une nouvelle évaluation à l'oral de contrôle, seule la meilleure note obtenue par le candidat, à chacune des épreuves, est prise en compte par le jury pour le calcul de la moyenne générale.

Le candidat est déclaré admis, après délibération du jury, dès lors qu'il a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle

La session de remplacement est ouverte aux candidats qui n’ont pas pu se présenter à une ou plusieurs épreuves du premier groupe, pour des raisons de force majeure.

Les notes obtenues aux épreuves de remplacement sont prises en compte au titre des épreuves de la session normale auxquelles le candidat n’a pu se présenter (épreuve du premier ou du second groupe).

Les candidats conservent le bénéfice de leur classement dans Parcoursup jusqu’aux délibérations finales.

Cette année, la session de remplacement se déroulera du 10 au 13 septembre pour le baccalauréat général et technologique, du 10 au 17 septembre pour le baccalauréat professionnel et le 13 septembre pour l’épreuve anticipée écrite de français

- 11.902 candidats dans l'académie de La Réunion -

À La Réunion, ce sont 11.902 candidats qui sont inscrits cette année au baccalauréat. 5.527 au bac général, 2.817 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie) ainsi que 3.721 au bac professionnel dans 61 spécialités relevant de l’Éducation nationale et dans 9 spécialités relevant de l’Agriculture.

Le plus jeune candidat de l'Académie a 16 ans et est élève en Terminale générale au lycée Pierre Lagourgue du Tampon. Le plus âgé est un candidat libre. Il a 39 ans et est inscrit pour le baccalauréat professionnel.

Sur la totalité de la France, 728.164 élèves sont inscrits au baccalauréat, parmi eux, la plus jeune est âgée de seulement 9 ans et le plus âgé de 76 ans.

En 2023, 11.914 candidats ont passé les épreuves. Le taux de réussite tous bacs confondus passe de 81,8% à 89,8% après les épreuves de rattrapages a annoncé le rectorat le dimanche 9 juillet 2023.

- Un calendrier révisé et un programme ajusté -

Cette édition 2024 a lancé le nouveau baccalauréat - du moins pas tant que cela - puisque l'examen a été révisé et le programme d’examen des enseignements de spécialité adapté à ce dernier.

Les épreuves de spécialités ont été repositionnées en juin. L’année dernière, elles s’étaient déroulées, pour la première fois, en mars, tel que prévu par la réforme du bac datant de 2019.

Un positionnement tôt dans l’année, très critiqué, car accusé d’entraîner absentéisme et démotivation de certains élèves au dernier trimestre.

Ces épreuves de spécialité pèsent pour un tiers dans la note finale. Elles concernent les deux matières majeures choisies par chaque lycéen en terminale.

Le grand oral a également subi un toilettage. Les cinq minutes dédiées au projet d’orientation des élèves ont été supprimées et l’épreuve se décomposait en dix minutes d’exposé (au lieu de cinq) et dix d’entretien avec le jury.

Le poids de ce grand oral oscille entre 10 % de la note finale en filière générale et 14 %, dans la filière technologique.

À noter que le contrôle continu représente toujours 40 % du résultat du bac.

