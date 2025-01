Les quatre infos à retenir : Dikeledi, GBH, aéroport et Covid

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce samedi soir 11 janvier 2025 : - Dikeledi à 100 km des côtes de Madagascar, Mayotte passera en alerte rouge cyclonique dans la soirée - Libération dénonce les comptes "obscurs" du Groupe Bernard Hayot - Dikeledi : l'aéroport de Dzaoudzi a fermé ses portes jusqu'à lundi, le programme de vols modifié - La Chine commémore en sourdine le cinquième anniversaire de la première mort liée au Covid

Dikeledi a atteint le stade de cyclone tropical ce vendredi soir 10 janvier 2025. A 16h ce samedi il se situait à moins de 100 km des côtes nord de Madagascar. Il se déplace à la vitesse de 15 km/h le long d'une trajectoire vers l'ouest. Des vents destructeurs sont attendus dès ce samedi sur la province d'Antsiranana et sur le nord de la province de Toamasina. Mayotte a été placée en alerte orange cyclonique à 9h (heure de La Réunion) ce samedi, l'alerte rouge devrait être déclarée à minuit. Il n'y a pas de menace pour La Réunion

Libération a publié ce jeudi 9 janvier 2025 une enquête accablante sur le groupe Bernard Hayot (GHB), géant des Outre-Mer. L'enquête évoque les "profits suspects" de GBH, grâce à des dizaines de documents internes passés au crible

Compte tenu de "l’extrême vulnérabilité du territoire et des pluies intenses qui sont attendues" avec le cyclone Dikedi à Mayotte, et le passage en alerte orange cyclonique, l’aéroport de Dzaoudzi a fermé ses portes à compter de 17h (heure de La Réunion) ce samedi 11 janvier 2025, et ce jusqu’à minima le lundi 13 janvier, inclus.

Le cinquième anniversaire du premier décès connu lié au virus Covid-19 est passé inaperçu en Chine samedi, sans commémoration officielle dans un pays où la pandémie demeure un sujet tabou.