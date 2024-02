Les quatre infos à retenir : Eleanor, incendie, Saint-Denis et pédocriminalité

BONSOIR - À la une de ce jeudi 22 février 2024 : - Eleanor : la pré-alerte cyclonique et la vigilance fortes pluies levées - Sainte-Marie : un incendie se déclare dans une résidence de la Réserve - Saint-Denis : le nouveau square du Barachois ouvrira au public lundi - Un important réseau pédocriminel démantelé, plus de 120 victimes identifiées dont 22 françaises

Eleanor : la pré-alerte cyclonique et la vigilance fortes pluies levées

Ce jeudi 22 février 2024, la tempête Eleanor se trouve à 320 km à l'est-nord-est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers le sud-sud-ouest à une vitesse de 19 km/h. "Elle pourrait se renforcer dans un timing assez court, dans le courant de l'après-midi toujours au stade de tempête, avant débuter une phase d'affaiblissement plus marquée à partir de samedi puis elle devrait se combler en fin de week-end", indique le bulletin de Météo France. La Réunion est actuellement en pré-alerte cyclonique. Une alerte jaune fortes pluies ainsi qu'une vigilance jaune vagues-submersions seront activées à 14 heures pour les côtes sud-est et est. L'île Maurice a elle été placée en alerte de niveau 3.

Sainte-Marie : un incendie se déclare dans une résidence de la Réserve

Un incendie s'est déclaré dans l'immeuble d'une résidence près de la réserve Sainte-Marie ce jeudi 22 février 2024, en fin de matinée. Les causes de l'incendie ne sont pour l'heure pas connues. D'après le témoignage d'une femme logeant dans cet immeuble sur les ondes d'une radio, tous les habitants auraient pu évacuer les lieux. Les pompiers sont sur place.

Saint-Denis : le nouveau square du Barachois ouvrira au public lundi

La mairie de Saint-Denis a présenté son nouveau square du Barachois ce jeudi 22 février. S'il ne sera pas officiellement ouvert au public avant lundi, la commune a tenu à présenter ce chantier débuté en mai 2023 et qui est désormais terminé. Comme annoncé, la statue de Mahé de Labourdonnais a été retirée pour rénovation, et sera ensuite déplacée à la caserne Lambert.

Un important réseau pédocriminel démantelé, plus de 120 victimes identifiées dont 22 françaises

Plus de 120 victimes identifiées, dont 22 Français, enfants et adolescents, 930.000 fichiers pédopornographiques trouvés, six personnes interpellés et placées en détention. Les gendarmes de la section de recherche d'Orléans ont mis fin à un réseau de pédopornographie après un an et demi d'enquête.