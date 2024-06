Les quatre infos à retenir : Gaza, Alice Lemoigne, route du littoral et Grand Boucan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 16 juin 2024 : - Gaza : l'armée israélienne annonce "une pause tactique" dans le sud de l'enclave - Longboard : Alice Lemoigne sacrée championne d'Europe, son huitième titre - Route du littoral : la réouverture sur quatre voies prévue lundi 17 aux alentours de 00h30 - Animaux et créatures fantastiques : Saint-Paul fait son "Grand Boucan"

Gaza : l'armée israélienne annonce "une pause tactique" dans le sud de l'enclave

L'armée israélienne a annoncé dimanche "une pause tactique" dans le sud de la bande de Gaza permettant selon elle de faire rentrer l'aide humanitaire dans l'enclave.

Longboard : Alice Lemoigne sacrée championne d'Europe, son huitième titre

Ce week-end du 15 juin 2024, en Espagne, avait lieu le GADIS Longboard Festival Ferrol, dernière étape du tour européen WSL de longboard. Si Zoé Grospiron a remporté cette étape, la Réunionnaise Alice Lemoigne a terminé deuxième. Un score qui permet à la surfeuse pei de décrocher son huitième titre de championne d'Europe WSL. Alice Lemoigne obtient sa qualification pour le tour mondial, dont la première des trois étapes se tiendra à Bell's Beach, Australie, du 18 au 24 juillet.

Route du littoral : la réouverture sur quatre voies prévue lundi 17 aux alentours de 00h30

Le CRGT vous rappelle que sur la RN1 route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession. La réouverture sur les quatre voies est prévue le lundi 17 juin aux alentours de 00h30, sauf évènement imprévu et nouvelles fortes pluies.

Le "Grand Boucan" en folie sur le front de mer de Saint-Paul

Saint-Paul n'en finit plus de rassembler et de faire vibrer La Réunion. Après la flamme, c'est le Roi Dodo qui embrassera la commune saint-pauloise ce dimanche soir 16 juin 2024. Avant cela, le Grand Boucan investit le front de mer de Saint-Paul avec ses nombreux animaux et créatures fantastiques. Une seule recommandation : soyez déguisez et amusez-vous.