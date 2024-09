Les quatre infos à retenir : Le Port, François Caillé, école et dauphin

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 16 septembre 2024 : - Jeune homme tué au Port : un homme placé en garde à vue aurait partiellement avoué les faits - Saint-Denis : François Caillé et quatre autres personnes en garde à vue, le siège du groupe a été perquistionné - Fillette violentée par son institutrice : l'enseignante placée en garde à vue - Saint-Gilles : retrouvé échoué aux Roches-Noires, un dauphin juvénile a pu regagner l'océan

Jeune homme tué au Port : un homme placé en garde à vue aurait partiellement avoué les faits

Un homme aurait partiellement avoué être l’auteur de l’agression qui a coûté la vie à un jeune homme d’une vingtaine d’années dans la nuit du vendredi 13 septembre au samedi 14 septembre 2024 au Port, indique à Imaz Press Stéphane Patché dirigeant du syndicat Alliance Police 974. L’homme se serait présenté au commissariat du Port de lui-même. Il a ensuite été placé en garde à vue. Une expertise psychiatrique a été ordonnée. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits.

Saint-Denis : François Caillé et quatre autres personnes en garde à vue, le siège du groupe a été perquistionné

Ce lundi 16 septembre 2024, François Caillé, président du groupe du même nom, a été placé en garde à vue, avec quatre autres personnes selon les informations d'Imaz Press. Ces gardes à vue font suite à une perquisition qui a eu lieu au sein du siège du groupe Caillé à Saint-Denis ce matin. Les enquêteurs de la brigade financière de la STPJ (Service territorial de la police judiciaire) étaient sur place. D'après Zinfos974, cette perquisition aurait eu lieu dans le cadre d'une enquête pour favoritisme, corruption, trafic d'influence et blanchiment. Les enquêteurs sont restés sur place jusqu'en début d'après-midi (Photos : sly/www.imazpress.com)

Fillette violentée par son institutrice : l'enseignante placée en garde à vue

Les parents avaient déposé plainte après la publication d'une vidéo où leur fillette âgée de 3 ans était violentée par son institutrice. Cette dernière, qui enseigne dans une école du 15e arrondissement de Paris, a été placée en garde à vue ce lundi 16 septembre 2024.

Saint-Gilles : retrouvé échoué aux Roches-Noires, un dauphin juvénile a pu regagner l'océan

Ce lundi 16 septembre 2024, un dauphin de petite taille - un tacheté pantropical juvénile - et visiblement affaibli a été retrouvé en bord de plage sur les Roches-Noires à Saint-Gilles. Alertée par des promeneurs, l'équipe de Globice s'est rapidement rendue sur place pour gérer la situation. Après examen par la vétérinaire, la remise à l'eau du dauphin en mer a été décidé et rendue possible par l'intervention des maîtres nageurs sauveteurs et grâce aux moyens en mer de l'équipe d'intervention nautique (CISAN) de la mairie de Saint-Paul.