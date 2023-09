Les quatre infos à retenir : Libye, anti-pub, crise migratoire et houle

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 17 septembre 2023 : - Inondations en Libye: au moins 11.300 morts à Derna, selon l'ONU - Une action contre l'invasion publicitaire à la Plaine des Sables - Lampedusa: Meloni et Von der Leyen appellent à la solidarité des Européens - Les côtes ouest et sud en vigilance vagues-submersion

Inondations en Libye: au moins 11.300 morts à Derna, selon l'ONU

Au moins 11.300 personnes sont mortes et 10.100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations sans précédent, selon un bilan publié par un organisme de l'ONU, citant le Croissant rouge libyen.

Une action contre l'invasion publicitaire à la Plaine des Sables

Le mouvement Extinction Rebellion et Greenpeace ont mené une action anti publicité ce samedi 16 septembre 2023 à proximité du Piton de la Fournaise. Le mot "pub" a été inscrit en géant sur la Plaine des Sables pour dénoncer " l’invasion publicitaire" sur l’île.

Lampedusa: Meloni et Von der Leyen appellent à la solidarité des Européens

Ursula von der Leyen et Giorgia Meloni ont appelé dimanche à Lampedusa les partenaires européens de l'Italie à l'aider à gérer les flux migratoires en provenance de l'Afrique du Nord et à accueillir une partie des migrants ayant franchi la Méditerranée.

Les côtes ouest et sud en vigilance vagues-submersion

Météo France a placé ce dimanche 17 septembre 2023, l'ouest et le sud en vigilance vagues-submersion. Une "houle australe très énergétique, déferlant sur les côtes Sud et Ouest de l'île à compter de demain soir, et s'amplifiant par la suite" est attendue selon le bulletin.