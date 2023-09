Les côtes ouest et sud en vigilance vagues-submersion

Météo France a placé ce dimanche 17 septembre 2023, l'ouest et le sud en vigilance vagues-submersion. Une "houle australe très énergétique, déferlant sur les côtes Sud et Ouest de l'île à compter de demain soir, et s'amplifiant par la suite" est attendue selon le bulletin (photo : rb/www.imazpress.com)

Dans la nuit, la mer sera entre peu agitée et agitée. Dans le sud, la houle voisine de 2 mètres se maintiendra selon Météo France.

Lundi, "l'état de mer se dégrade fortement, avec l'arrivée d'une houle très énergétique de Sud-Ouest, proche de 2 mètres 50 en soirée, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. Elle aura tendance à s'intensifier encore un peu plus au cours de la nuit suivante" précise le bulletin.

Une situation qui ne s'arrengera pas mardi avec une houle entre 3 et 4 mètres sur les côtes ouest et sud. Sur ces zones, la mer sera de forte à très forte.

La finira par s'amortir entre 2.5 mètres et 3 mètres mercredi mais la mer demeurera forte au sud des Aigrettes jusqu'à la Pointe de la Table.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com