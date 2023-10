Les quatre infos à retenir : risque attentat, météo, incendie et Gaza

tLes quatre infos BONSOIR - A la une de ce samedi soir 14 octobre 2023 : - Le château de Versailles évacué en raison d'une alerte à la bombe - Météo France prévoit "une chaleur remarquable" en début de semaine - Saint-Denis : incendie dans un immeuble d'habitation - Israel appelle les Gazaouis à accélérer l'évacuation, deux chefs militaires du Hamas tués

Le château de Versailles évacué en raison d'une alerte à la bombe

Le musée du Louvre à Paris, le plus grand du monde, a été évacué et exceptionnellement fermé ce samedi à la mi-journée "pour raisons de sécurité", alors que la France est en alerte "urgence attentat". Plus tard dans l'après-midi, c'est au tour du château de Versailles d'être évacué après une alerte à la bombe. À Arras, élèves et habitants se sont recueillis ce matin devant le collège-lycée où un professeur de français, Dominique Bernard, a été poignardé à mort la veille par un jeune homme fiché S, entraînant le déploiement de 7.000 soldats sur le territoire.

Météo France prévoit "une chaleur remarquable" en début de semaine

Les températures seront à la hausse dès lundi selon Météo France qui annonce "un niveau de température remarquable" pour un mois d'octobre. À Saint-Denis, le thermostat pourrait grimper jusqu'à 31°C sous abri et 33°C sur les côtes sud-ouest de l'île.

Saint-Denis : incendie dans un immeuble d'habitation

Un incendie s'est déclaré ce samedi 14 octobre 2023 dans un immeuble du centre-ville, rue Monseigneur de Beaumont. Les pompiers étaient mobilisés sur place et les habitants ont été évacués.

Israel appelle les Gazaouis à accélérer l'évacuation, deux chefs militaires du Hamas tués

Israël a pressé samedi les Palestiniens d'évacuer rapidement le nord de la bande de Gaza laissant présager d'une prochaine offensive terrestre, une semaine après l'attaque sanglante et sans précédent lancée par le mouvement islamiste palestinien Hamas.