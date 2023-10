Météo France prévoit "une chaleur remarquable" en début de semaine

Les températures seront à la hausse dès lundi selon Météo France qui annonce "un niveau de température remarquable" pour un mois d'octobre. À Saint-Denis, le thermostat pourrait grimper jusqu'à 31°C sous abri et 33°C sur les côtes sud-ouest de l'île. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

En cours de week-end, "une configuration météorologique particulière va se mettre en place favorisant une niveau de température remarquable pour un mois d'octobre" a indiqué Météo France ce samedi 14 octobre.

"Des dépressions plus creuses qu'habituellement vont se former au sud de Madagascar et circuler au large du sud des Mascareignes, ce qui va orienter les vents au secteur nord et aspirer de l'air chaud tropical jusqu'à La Réunion d'ici le début de semaine prochaine" précise le bulletin.

À partir de lundi, les températures pourraient avoisiner voir dépasser des records. 30 à 31°C sous abri à Saint-Denis où le record mensuel à Gillot est de 30.5°C et 31 à 33°C sur les côtes sud-ouest, sachant que des températures sous abri supérieures à 33°C n'ont jamais été enregistrées à La Réunion en octobre.

Suivez les prévisions sur le site de Météo France.