Les quatre infos à retenir : natation, mondial féminin, vacances insolites et Macron

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 23 juillet 2023 : - Mondiaux de natation: record du monde pour le Français Marchand, sacré sur 400m 4 nages - Mondial féminin de football : les Bleues en échec face à la Jamaïque - Des vacances insolites pour se dépayser sans sortir de La Réunion - Emmanuel Macron s'exprimera lundi sur France 2 et TF1

Mondiaux de natation: record du monde pour le Français Marchand, sacré sur 400m 4 nages

Le Français Léon Marchand a pulvérisé le record du monde de Michael Phelps sur 400 m 4 nages avec un temps de 4 min 2 sec 50/100 en décrochant le sacre mondial à Fukuoka (Japon) dimanche.

Mondial féminin de football : les Bleues en échec face à la Jamaïque

L'équipe de France, requinquée par l'arrivée d'Hervé Renard mais diminuée par de nombreuses blessures, a manqué son début de Coupe du Monde ce dimanche 23 juillet 2023 après un triste match nul (0-0) contre la Jamaïque, faux départ sur la route d'un premier titre international espéré.

Des vacances insolites pour se dépayser sans sortir de La Réunion

Les vacances scolaires se poursuivent et côté activité on peut parfois être en manque d'inspiration. Pas de panique, si vous ne partez pas en voyage, La Réunion est pleine de ressources pour s'occuper jusqu'à la mi-août. Imaz Press vous propose de découvrir les idées sorties des plus classiques au plus insolites.

Emmanuel Macron s'exprimera lundi sur France 2 et TF1

C'est en duplex de Nouméa en Nouvelle-Calédonie que le président de la République répondra aux questions des journalistes de France 2 et TF1 ce lundi 24 juillet 2023 aux "13 heures". Après le remaniement et un non-discours le 14 juillet sa prise de parole est attendue.