Les quatre infos à retenir : Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre, attaque mortelle et Marie Guévenoux

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 15 mai 2024 : - Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées dans les émeutes dont un gendarme, Macron décrète l'état d'urgence - Jeune homme tué à Saint-Pierre : deux frères et leur père placés en détention provisoire - Attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire: vive émotion, les malfaiteurs recherchés - Marie Guévenoux en préfecture pour plancher sur la vie chère

Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées dans les émeutes dont un gendarme, Macron décrète l'état d'urgence

Quatre personnes sont décédées et plusieurs centaines d'autres ont été blessées au cours des émeutes dans la nuit de mardi à mercredi 15 mai 2024 à Nouméa, annonce l’Élysée dans un communiqué publié mercredi après-midi. Un gendarme, grièvement blessé par balle, a succombé à ses blessures en fin de journée. Emmanuel Macron a décrété l'état d'urgence à la suite d'un conseil de sécurité. Ces faits se sont produits alors que l'Assemblée nationale a adopté la révision constitutionnelle réformant le corps électoral tant décriée par les indépendantistes.

Jeune homme tué à Saint-Pierre : deux frères et leur père placés en détention provisoire

À l'issue de leur garde à vue, quatre personnes sont déférées au tribunal de Saint-Pierre ce mercredi 15 mai 2024 dans le cadre de l'affaire du jeune homme tué dimanche soir dans une bagarre à la Ravine des Cabris (Saint-Pierre). Trois des mis en cause - un père et ses deux fils - ont été placés en détention provisoire par le juge des libertés. Les fils sont mis en examen pour assassinat, et leur père pour complicité. Le plus jeune, âgé de 17, a été envoyé au quartier des mineurs de Domenjod. Le quatrième déféré a été placé sous contrôle judiciaire pour non-assistance à personne en danger.

Attaque mortelle d'un fourgon pénitentiaire: vive émotion, les malfaiteurs recherchés

L'émotion est vive au sein du personnel pénitentiaire au lendemain de la mort de deux d'entre eux dans l'attaque violente, au niveau d'un péage dans l'Eure, d'un fourgon transportant un délinquant qui s'est évadé.

Marie Guévenoux en préfecture pour plancher sur la vie chère

Ce mercredi 15 mai 2024, Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer, entame sa deuxième et dernière journée de visite à La Réunion. Au programme, mobilité, visite d'une exploitation agricole dévastée par le cyclone Belal, passage par le Grand port maritime pour terminer par la vie chère. La ministre a également participé a un hommage rendu aux agents pénitentiaires tués dans l'Eure. Une ultime journée de rencontres et d'échanges. La veille, lors de sa venue sur l'île, la ministre a rencontré les présidents de Région et du Département, avant d'inaugurer une nouvelle brigade de gendarmerie dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît. Une visite de terrain mais sans grandes annonces