Agents pénitentiaires tués : un hommage rendu à la prison de Domenjod avec la ministre

Le premier jour de visite de Marie Guévenoux à La Réunion, a débuté par plusieurs rencontres avec les élus. Au menu des échanges : Air Austral, octroi de mer, vie chère et revenu de solidarité active.

- Un RSA sans condition… une mesure à étudier -

Depuis mai 2023, certains allocataires voient leur revenu de solidarité active (RSA) soumis à un engagement d’activité de 15 à 20 heures par semaine pour pouvoir bénéficier des minimas sociaux.

À La Réunion, le Département et plusieurs élus se sont fermement opposés au fait que ces personnes sans travail se retrouvent coupés de leurs droits au revenu de solidarité active.

"On voudrait que ces personnes travaillent et soient sanctionnées. Nous on est contre", a lancé Huguette Bello, la présidente de Région.

Cyrille Melchior, président du Département a lui aussi évoqué avec la ministre "les particularités de La Réunion, avec les difficultés qu'il y a à accompagner 95.000 personnes". Et ce, même si "avec l'expérimentation, 30% sont en situation de travail."

Ce que demande le président du Conseil départemental, c'est "un accompagnement concerté, co-construit pour une meilleure insertion des personnes bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active)".

Sur ce sujet, Marie Guévenoux a déclaré : "il faut accompagner un maximum le retour à l'emploi mais pas sanctionner les bénéficiaires qui ne pourraient pas trouver d'emploi en raison de leur situation".

"L'idée du gouvernement est de permettre le retour à l'emploi et faisant bénéficier d'une formation et en aucun cas sanctionner ceux qui sont volontaires à retrouver un emploi."

Raison pour laquelle, prochainement, "un comité territorial mené par le préfet, avec la Région et le Département, évaluera chacune des situations".

- Octroi de mer et vie chère -

Lors de ces entrevus, les deux représentants ont également échangé avec la ministre à propos de l'octroi de mer.

Les élus de La Réunion - alors que pour la Cour des comptes l'octroi de mer n'a plus lieu d'être - considèrent que le réformer "serait dangereux".

"L'octroi de mer n'est pas la colonne vertébrale de la vie chère à La Réunion", a tenu à rappeler Huguette Bello. "Nous demandons à ce qu'il soit inscrit au projet de loi de finances."

Cyrille Melchior demande lui "des clarifications pour que ce dispositif de financements fiscaux à travers l'octroi de mer soit bien adapté à la situation de l'île et que ce dispositif ne participe pas au renchérissement des prix à La Réunion".

La ministre déléguée aux Outre-mer le dit, "les produits consommés ici sont 30 à 40% plus chers et cela n'est pas tenable ni supportable pour les foyers". "Il faut que l'on travaille ensemble pour faire la lumière sur la façon dont sont construits les prix pour agir pour le pouvoir d'achat des Réunionnais."

Sur ce sujet, des conseillers du ministère des Outre-mer reviendront sur l'île la semaine prochaine afin d'échanger avec les acteurs politiques et économiques. "On partage tous l'objectif de réduction des prix de consommation. C'est vital et la population est impatiente."

- La survie d'Air Austral abordée -

Autre sujet abordé avec la présidente de Région, Air Austral. Il y a presque une semaine, le jeudi 9 mai 2024, un accord a été signé entre la direction, les actionnaires et les syndicats de la compagnie aérienne. Un accord au prix de grands sacrifices pour les salariés, mais nécessaire pour qu'Air Austral perdure.

Un premier pas avant le plan de retournement qui doit être présenté à l'État.

La Région a demandé à ce que ce plan passe à cinq ans à la place des trois ans prévus.

"Nous allons voir comment accompagner Air Austral, sachant que l'État avait déjà annulé une dette de 100 millions d'euros de la compagnie", souligne Marie Guévenoux.

"On se retrouvera le 21 mai pour voir quelle est la suite à donner mais évidemment pour moi Air Austral – qui est un fleuron de l'économie réunionnaise – on doit faire en sorte que l'État puisse accompagner à proportion de ce que ferons les actionnaires."

- Trois millions d'euros pour les plus démunis -

Deux pactes ont également été signés ce mardi 14 mai avec le Département de La Réunion. Le premier : le pacte de solidarité.

"Cette solidarité va s'exprimer à travers une enveloppe de presque trois millions d'euros que l'État va apporter au Département de La Réunion." "Cette enveloppe va compléter notre propre budget de façon à renforcer sur le terrain les actions en faveur des plus démunis en terme d'accompagnement alimentaire, de parentalité, d'insertion, de logement...", lance Cyrille Melchior.

Le second : une convention relative au financement du programme Meren (irrigation des secteurs nord et est de l’île).

"On a signé pour l'accès à l'eau", dit-elle. "C'était un dossier prioritaire pour le président du Département lorsqu'il était venu nous voir il y a deux mois et qui trouve aujourd'hui une traduction concrète puisque c'est 30 millions d'euros qui vont pouvoir financer ce projet qui vise à sécuriser les interconnexions et faire en sorte que sur la partie est de l'île qui fait parfois face à des coupures d'eau ou à des problématiques d'irrigation, puisse être en capacité de fournir de l'eau à chacun des Réunionnais et des Réunionnaises."

"Le gouvernement est heureux de pouvoir accompagner l'avenir en accès en eau, ressource essentielle pour les Réunionnais."

- Sécurité et "place nette" à La Réunion -

Sur le volet sécurité, l'après-midi, Marie Guévenoux s'est rendue dans le quartier de Bras-Fusil à Saint-Benoît afin d'inaugurer une nouvelle brigade de gendarmerie.

Marie Guévenoux a inauguré cette nouvelle brigade qui sera portée par six gendarmes - dont trois sont d'ores et déjà arrivés à La Réunion. "L'objectif est de faire une brigade de proximité, être au contact de la population et investiguer", déclare la ministre.

"Cette brigade - au coeur des habitations - a également pour objectif de créer un lien de confiance avec la population afin d'avoir des relations plus apaisées dans ce quartier en proie à des tensions."

Autre point pour lequel Marie Guévenoux était à Saint-Benoît : l'opération "Place nette". "Deux opérations ont eu lieu à Saint-Benoît et 33 autres sur l'île. Elles ont mobilisée 2.600 hommes et femmes de la police et de la gendarmerie."

Avec un final, "des résultats positifs". "Près d'une dizaine de milliers d'euros saisis, des dizaines d'armes saisies et des kilos de stupéfiants." "Des interpellations ont également eu lieu et grâce au travail avec le parquet, ces individus interpellés ont pu être condamnés", ajoute-t-elle.

- Programme de la visite -

Mercredi 15 mai

8h: échanges avec les services de l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité (LADOM) et des bénéficiaires de l'aide à la continuité territoriale

9h35 : visite d’une exploitation agricole touchée par le cyclone Belal

12h30 : visite du Grand port maritime de La Réunion

- visite de la capitainerie du Port pour la présentation des projets de modernisation du Grand Port maritime (France 2030) et de coopération régionale

-visite de la darse de pêche pour évoquer les enjeux de renouvellement de la flotte de pêche,

- à bord du Marion Dufresne pour une présentation de l’année de la mer

15h20 : Séquence sur la vie chère, déambulation sur le marché de gros à Saint-Piere, réunion sur la formation des prix

