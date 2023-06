Les quatre infos à retenir : Odysséa, Angers, Volcan et Domenjod

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 27 juin 2023 : - Odysséa 2023 : les inscriptions sont lancées pour participer à la "Vague Rose" de l'Étang-Salé - Angers : suspecté d'avoir tué sa compagne, un détenu Réunionnais activement recherché - Le volcan se réveille à Saint-Philippe : la population se prépare (pour de faux) à être évacuée - Prison de Domenjod : mort d'un jeune détenu de 22 ans

Odysséa 2023 : les inscriptions sont lancées pour participer à la "Vague Rose" de l'Étang-Salé

Ce mardi 27 juin 2023, l'organisation Odysséa Réunion 2023 annonce l'ouverture des inscriptions pour les courses des 4 et 5 novembre dans la forêt de l'Étang-Salé. Mais pas que… Pour ceux qui souhaitent participer c'est également possible pour les courses connectées du 27 octobre au 12 novembre. Cette année, 20.000 participants sont attendus.

À Angers : suspecté d'avoir tué sa compagne, un détenu Réunionnais activement recherché

Toutes les autorités françaises ont été mises en alerte, comme la procédure le veut en cas d'évasion. Un homme, âgé de 42 ans – natif de La Réunion - est activement recherché. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne lors d'une permission de prison, a appris Le Figaro de sources concordantes. L'individu était initialement incarcéré au centre de détention d'Argentan (Orne) et a bénéficié d'une permission, un privilège octroyé à certains détenus en fin de peine.

Le volcan se réveille à Saint-Philippe : la population se prépare (pour de faux) à être évacuée

Ce mardi 27 juin 2023, la ville de Saint-Philippe est en alerte. En alerte pourquoi ? Car le Volcan gronde, la lave jaillit et menace les habitations. Rassurez-vous, ceci n'est pas réel. C'est le scénario imaginé par les autorités de La Réunion dans le cadre d'un exercice d'évacuation des populations dans le cas où le Piton de la Fournaise déciderait de se réveiller d'une manière plus forte que d'habitude. Ce qui est loin d'être de la pure fiction. Les coulées sont sorties de l'enclos à plusieurs reprises au cours des cinq dernières décennies et des évacuations à Sainte-Rose et à Saint-Philippe. Rappel…

Prison de Domenjod : mort d'un jeune détenu de 22 ans

Ce mardi 27 juin 2023, un jeune détenu de 22 ans incarcéré pour une procédure criminelle a été retrouvé inanimé dans sa cellule. Rapidement, le service médical de la prison a été dépêché sur place. Le jeune homme ayant fait un malaise. Le Samu est dépêché sur place, tout comme une ambulance privée, avec, comme objectif, de le transférer au CHU Nord. Mais lors de sa sortie de cellule, le jeune homme a fait un arrêt cardiaque. Malgré l'intervention des secours, il est décédé.