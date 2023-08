Les quatre infos à retenir : rugby, chats, rentrée étudiante et canicule

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 21 août 2023 : - Coupe du monde de rugby 2023 : le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey parmi les 33 joueurs - Une soixantaine de chats confinés dans une petite maison des hauts de l'ouest - À l'Université de La Réunion, "c'est la précarité qui fait sa grande rentrée" - Chaleur: la France suffoque et craint la vigilance rouge

Coupe du monde de rugby 2023 : le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey parmi les 33 joueurs

Ce lundi 21 aoput 2023, le sélectionneur des Bleus doit rendre public, les noms des joueurs qui composeront la liste des 33 pour la Coupe du monde de rugby. Mais le journal l'Equipe anonce d'ores et déjà que le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey y sera. Un choix que Christophe Galthié rendra public ce 21 août dans le journal de 13h de TF1.

Une soixantaine de chats confinés dans une petite maison des hauts de l'ouest

Une soixantaine de chats confinés dans une petite maison des hauts de l'ouest ont été pris en charge l'association Revez (Réunion viv ensemb ek zanimo) à la demande du TCO ce week-end du samedi 19 août et dimanche 20 août 2023. Les animaux vivaient dans la kaz d'un "adorable monsieur, dépassé par le nombre de chats qui ont proliféré" note l'association de lutte contre l'errance animale. "Sensible à la situation de ce monsieur en grande détresse, qui, vivant du RSA , se sacrifiait pour nourrir chaque jour ces chats, l'association a choisi de lui venir en aide" note Revez dans un communiqué publié ce lundi.

À l'Université de La Réunion, "c'est la précarité qui fait sa grande rentrée"

En 2023, et selon les chiffres nationaux, le coût de la vie étudiante augmente de 6,47%. Une hausse non négligeable pour un public particulièrement précaire. La Réunion n'échappe pas à la règle, ni à l'inflation... au grand dam des quelque 22.000 étudiants qui font leur rentrée et ce, qu'ils soient boursiers ou non. Au premier poste des dépenses impactant sur le coût de la vie et la rentrée, le logement.

Chaleur: la France suffoque et craint la vigilance rouge

C'est l'épisode "le plus chaud de l'été 2023": l'Hexagone attaque lundi une nouvelle semaine sous une canicule "intense et durable" avec 50 départements placés en vigilance orange par Météo-France, et la crainte d'un passage au rouge localisé dans l'après-midi.