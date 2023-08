Coupe du monde de rugby 2023 : le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey parmi les 33 joueurs

Ce lundi 21 août 2023, le sélectionneur des Bleus doit rendre public, les noms des joueurs qui composeront la liste des 33 pour la Coupe du monde de rugby. Mais le journal l'Equipe annonce d'ores et déjà que le Réunionnais Louis Bielle-Biarrey y sera. Un choix que Christophe Galthié rendra public ce 21 août dans le journal de 13h de TF1.

Le jeune Réunionnais évoluant au poste d'ailier ou d'arrière de 20 ans a gagné sa place dans le groupe des 33 pour la Coupe du monde qui aura lieu du 8 septembre au 28 octobre en France.

"C'est quelqu'un d'épatant", avouait son partenaire à l'UBB, le demi de mêlée Maxime Lucu après le match samedi face aux îles Fidji.

"Quand je vois les performances qu'il accomplit à l'UBB et avec le quinze de France, aussi facilement et rapidement, ça prouve tout son talent. Il n'en finit pas de nous épater", peut-on lire dans l'Équipe.

- En route pour le mondial -

En plus de Louis Bielle-Biarrey, Paul Boudehent, néophyte avant cet été, a lui aussi gagné leur place dans le groupe des 33 pour la Coupe du monde.

Anthony Jelonch et Cyril Baille seront de l'aventure, tout comme Melvyn Jaminet et Baptiste Couilloud, préférés à Brice Dulin et Baptiste Serin.

Des noms dévoilés lors d'une ultime réunion ce dimanche 20 août à Capbreton, au lendemain du match contre les Fidji.

- La liste des 33 joueurs retenus -

Piliers (6) : Baille, Gros, Wardi - Aldegheri, Atonio, Falatea.

Talonneurs (3) : Bourgarit, Marchand, Mauvaka.

2e ligne (4) : Flament, Taofifenua, Willemse, Woki.

3e ligne (6) : Alldritt, Boudehent, Cros, Jelonch, Macalou, Ollivon.

Demis de mêlée (3) : Dupont, Lucu, Couilloud.

Demis d'ouverture (2) : Hastoy, Jalibert.

Centres (4) : Fickou, Danty, Moefana, Vincent.

Ailiers-arrières (5) : Bielle-Biarrey, Penaud, Villière - Jaminet, Ramos.

