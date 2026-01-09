Vers une possible organisation de législatives anticipées en mars

Le premier ministre Sébastien Lecornu aurait demandé au ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, de préparer l’organisation d’éventuelles élections législatives anticipées aux mêmes dates que les municipales, les 15 et 22 mars prochains, selon des informations de l’AFP et du journal Le Monde.

Cette hypothèse intervient alors que le Rassemblement national et La France insoumise ont annoncé le dépôt de motions de censure, "notamment en réaction à l’adoption du traité de commerce avec le Mercosur par les Etats membres de l’Union européenne". Des textes qui doivent être débattues à l’Assemblée nationale entre mardi et mercredi.

En cas de (nouvelle) chute du gouvernement, une dissolution de l’Assemblée nationale est envisagée, une option sur laquelle le président de la République et le premier ministre seraient en accord, toujours selon une source citée par l’AFP et Le Monde.

vg avec AFP